Programa LIDER chega à reta final na Mata Sul com fortalecimento das lideranças locais

O evento marca a conclusão da iniciativa que estruturou o plano estratégico e colaborativo de incentivo à evolução da região nos próximos cinco anos

O Sebrae/PE realiza nesta quinta-feira (6), o quarto fórum do Programa LIDER na Mata Sul de Pernambuco, fortalecendo a economia e a sustentabilidade na região. O encontro acontece das 9h às 18h, na Usina de Arte, em Água Preta.

A atividade marca a conclusão da iniciativa que estruturou o plano estratégico e colaborativo elaborado para fomentar o crescimento do território nos próximos cinco anos.

O evento reunirá as 49 lideranças dos dez municípios participantes da mobilização:

Água Preta;

Amaraji;

Catende;

Cortês;

Escada;

Gameleira;

Palmares;

Primavera;

Ribeirão;

Xexéu.

Os representantes incluem gestores públicos, empresários e integrantes do terceiro setor e da sociedade civil organizada, entre outros.

Atividades

A programação do Fórum inclui oficinas e a demonstração das metas alcançadas e dos impactos de outras ações definidas na Agenda de Desenvolvimento Regional - Mata Sul. Também serão apresentadas a agenda de compromissos futuros para o grupo, especialmente a proposta de governança, e as metas de cada eixo estratégico para 2026. Cada um desses segmentos conta com atividades específicas para o fortalecimento da economia e a atração de investimentos na região.

O quarto Fórum LIDER marca a consolidação de um importante ciclo de articulação e construção coletiva na Mata Sul.

“Esta etapa reafirma o compromisso do Sebrae com o fortalecimento da governança e desenvolvimento sustentável do território”, destaca Jefferson Santos, gestor de Projetos de Desenvolvimento Territorial do Sebrae/PE.

Segundo o especialista, mais do que resultados, o Programa LIDER deixará um legado de união e visão compartilhada entre as lideranças. “Elas agora assumirão o protagonismo na execução das estratégias já traçadas até 2026. Estamos diante de uma nova fase, em que a governança local avança com autonomia, planejamento e foco em resultados que promovam um futuro mais próspero, inovador e sustentável para toda a região”, completa.

A realização do último Fórum envolve ainda uma série de atividades no formato online, programadas para o período de 3 a 5 de novembro, sempre das 19h às 20h.

A cada dia, serão discutidos temas ligados aos três eixos estratégicos do Programa LIDER. A abordagem sobre Agronegócios e Turismo acontece na segunda-feira (03). Em seguida é a vez da discussão sobre Indústria, Comércio e Serviços e, por último, o eixo Educação, Ciência, Inovação e Tecnologia.

Agenda de Desenvolvimento



A Agenda de Desenvolvimento Regional – Mata Sul foi construída de forma colaborativa dentro do Programa LIDER (Liderança para o Desenvolvimento Regional). Entregue oficialmente em março passado para gestores públicos e outros tomadores de decisões, o documento apresenta macro-objetivos, diretrizes e estratégias de médio e longo prazo para impulsionar a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a sustentabilidade da Mata Sul do estado.

O conteúdo foi elaborado com foco na realização e implementação de iniciativas até 2030. Todos os propósitos e estratégias estabelecidos foram alinhados e contribuem para a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Serviço:

IV Fórum LIDER Mata Sul do Sebrae/PE

Quando: quinta-feira (06), das 9h às 18h

Onde: Usina de Arte (Rodovia PE 99, KM 10, Usina Santa Terezinha, Água Preta-PE)

