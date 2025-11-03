Fala que Alimenta promove formação gratuita sobre comunicação e alimentação saudável para jovens do Recife
As inscrições para o Fala que Alimenta - Formação em Comunicação e Engajamento sobre Alimentação Adequada e Saudável para Juventudes se encerram neste domingo (9). A iniciativa oferece uma formação em comunicação e engajamento voltada para jovens, tendo como base de conteúdo e informação a alimentação adequada e saudável, segurança alimentar e nutricional e mudanças climáticas.
A atividade é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a Umane e Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, com execução local da Angola Comunicação.
"A ação reconhece o papel estratégico das juventudes enquanto lideranças potentes para promover o engajamento e a mobilização das comunidades na agenda de promoção da alimentação adequada e saudável, especialmente em contextos de vulnerabilidade social e desigualdade", pontua Gisele Bortolini, Coordenadora-geral de Promoção da Alimentação Saudável, no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
"Vamos começar no Recife, mas a expectativa do MDS é compartilhar os aprendizados em outros territórios, para que outras cidades passem a investir em ações de comunicação, engajamento e mobilização que envolvam as juventudes residentes em periferias, de forma a contribuir com a construção de comunidades e cidades mais saudáveis, inclusivas e resilientes", concluiu.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas exclusivamente de forma online, por meio do formulário disponível em: bit.ly/inscricoes_falaquealimenta.
São 60 vagas, destinadas a jovens entre 18 e 29 anos da cidade do Recife, Pernambuco, sendo, no mínimo, 50% destinadas a mulheres (cis e trans), pessoas negras, jovens LGBTQIAPN+. Serão priorizados ainda jovens que componham famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e/ou acesso a algum programa social da Prefeitura do Recife.
Quem participar da ação receberá uma recarga mensal para celular (garantindo o acesso à internet), ajuda de custo para deslocamento nos dias de encontros presenciais e alimentação durante esses momentos. Ao final, será emitido um certificado de participação para aqueles que concluírem no mínimo 75% das atividades. Os conteúdos produzidos ao longo da qualificação serão divulgados em redes sociais e canais institucionais, ampliando a visibilidade, às vozes e criações das juventudes.
Como acontece a formação
A formação terá como executora local a Angola Comunicação e acontece em formato híbrido, com seis módulos no total, sendo três momentos remotos e três momentos presenciais, entre os meses de dezembro de 2025 e abril de 2026.
A qualificação conta com uma trilha de conhecimentos teóricos e práticos sobre comunicação popular, comunitária e digital, com foco na criação de conteúdos que dialoguem com o tema da alimentação adequada e saudável e com acesso a materiais pedagógicos. Também serão abordados temas como inteligência artificial, produção audiovisual e planejamento estratégico de comunicação.
Uma equipe de monitoria estará disponível, inclusive com suporte individualizado, para responder a dúvidas e incentivar a participação ao longo de todos os seis módulos.
Brasil X Fome
O Índice Global da Fome (GHI) 2025, divulgado esta semana pela Welthungerhilfe e pela Concern Worldwide, revelou que o Brasil está entre os oito países mais famintos da América do Sul. O país ocupa a oitava posição, com 6,4 pontos, sendo classificado na categoria de “fome baixa”.
Em uma perspectiva histórica, o Brasil registrava 11,6 pontos no GHI nos anos 2000, caiu para 5,4 em 2016 e, atualmente, apresenta 6,4. Esse avanço no índice está diretamente relacionado à saída do país do Mapa da Fome da ONU após três anos, com a média trienal 2022/2023/2024 abaixo de 2,5% da população em risco de subnutrição — critério que identifica países onde mais de 2,5% das pessoas enfrentam subalimentação grave.
Obesidade
A obesidade aparece como um problema crescente: o Covitel 2023, Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia, aponta que, nos brasileiros com idades de 18 a 24 anos, houve 90% de aumento na prevalência de obesidade entre 2022 e 2023.
O inquérito aponta ainda que esse grupo é o que menos consome frutas de maneira regular - incluída na dieta cinco vezes ou mais na semana -, representando apenas 33,5% das pessoas nessa faixa etária. Outro dado relevante da investigação aponta que 31,6% dos jovens já receberam diagnóstico médico de ansiedade.
“Esse cenário mostra a importância de iniciativas e políticas públicas que promovam uma alimentação adequada e saudável entre as juventudes, garantindo o acesso à informação e a espaços de escuta ativa como forma de enfrentar as desigualdades e fortalecer o autocuidado coletivo”, argumenta Evelyn Santos, gerente de investimento e impacto social da Umane.
Segundo Catarina de Angola, diretora da Angola Comunicação, “O desejo de comunicar e criar conteúdo cresce de forma acelerada entre as juventudes brasileiras”.
O Brasil já é o país com o maior número de influenciadores digitais no Instagram, somando mais de 500 mil contas com mais de 10 mil seguidores, segundo pesquisa da Nielsen. E a tendência é de crescimento: uma pesquisa de 2023 da Morning Consult revelou que esse é o sonho de 57% da geração Z mundial. No Brasil, esse índice é ainda maior: 75% dos jovens afirmam sonhar em ser influencers, segundo a startup INFLR. “Esse desejo aponta para um campo fértil de atuação: jovens que desejam ocupar espaços nas redes e protagonizar as suas próprias histórias”, aponta Catarina.
O acesso à informação segura e de qualidade pode atuar como um grande aliado no combate à fome e à insegurança alimentar. “Ao acessar informações e conhecimentos sobre hábitos alimentares saudáveis, práticas de consumo consciente e alternativas sustentáveis, a população passa a ter melhores condições de tomar decisões que podem melhorar sua qualidade de vida. A Prefeitura do Recife vai mobilizar os jovens da cidade para participar da iniciativa, fortalecendo o engajamento das juventudes na promoção da alimentação adequada e saudável”, afirma a Secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves Em áreas com alta vulnerabilidade social, nas quais o acesso a alimentos saudáveis é limitado, a disseminação de informações sobre como se alimentar de forma adequada e saudável amplia a autonomia das pessoas, famílias e comunidades e pode transformar realidades.
A lista das pessoas selecionadas será divulgada no dia 17 de novembro nas redes sociais do projeto no Instagram e da Secretária de Assistência Social e Combate à Fome da Prefeitura do Recife: https://www.instagram.com/falaquealimenta e https://www.instagram.com/sas.recife/.
Mais informações através do e-mail contato.falaquealimenta@gmail.com e do WhatsApp (81) 9201-3466.