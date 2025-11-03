Diario de Pernambuco celebra 200 anos de fundação em evento no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cerimônia no Recife reuniu autoridades e personalidades. João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo JCPM e do SJCC, foi homenageado

O jornal Diario de Pernambuco celebrou 200 anos de fundação, em evento realizado nesta segunda-feira (3), no Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife. A cerimônia contou com a presença de autoridades e personalidades pernambucanas, que prestigiaram o marco atingido pelo periódico mais antigo do Estado.

A programação teve início com a execução dos hinos Nacional e de Pernambuco, interpretados, respectivamente, pela cantora Gerlane Lops e pela atriz Fabiana Pirro. O cantor Lenine também se apresentou na cerimônia, encerrando o evento com um show voz e violão.

O presidente do Diario, Carlos Frederico Albuquerque Vital, abriu oficialmente a noite de comemoração, que contou ainda com a exibição de um documentário comemorativo do bicentenário e a entrega de 30 medalhas da Moeda Comemorativa dos 200 anos do jornal.

“Os 200 anos pertencem ao povo pernambucano. E eu diria mais: pertencem ao Brasil”, afirmou o presidente do Diario de Pernambuco.

Destacou ainda os desafios enfrentados pelo jornal e reafirmou o compromisso de seguir fortalecendo a empresa.

“Sabemos das dificuldades, mas também temos certeza de que vamos conseguir. Já passamos seis anos de muito trabalho, agora entramos no sétimo, e seguimos batalhando”, declarou.

Homenagens

Entre os homenageados, destacaram-se as presenças da governadora Raquel Lyra e do prefeito do Recife, João Campos, que receberam juntos no palco as medalhas. Também receberam homenagens representantes dos poderes Judiciário e Legislativo, personalidades da cultura e da comunicação.

A governadora Raquel Lyra ressaltou a importância do Diario de Pernambuco na consolidação da democracia e na preservação da memória do Estado.

"O Diario se reinventa a cada ano, chegando aos seus 200 anos em um momento em que não é simples para a mídia tradicional permanecer firme. Continua trazendo boa informação à população, falando sobre democracia e permitindo que as pessoas tenham acesso ao que temos de mais sagrado: a notícia" declarou.

Para a governadora, o bicentenário do jornal simboliza a força da imprensa pernambucana. "O Diario de Pernambuco foi superimportante ao longo da construção do nosso Estado e da nossa democracia. É uma honra, como governadora, poder prestigiar esse momento", disse, acrescentando que o Governo de Pernambuco iniciará, em breve, a reforma do prédio histórico do Diario de Pernambuco, localizado na Praça da Independência, área central do Recife.

Já o prefeito do Recife, João Campos, afirmou que o Diario é "um dos superlativos" do Estado, enfatizando a importância de ter "veículos de imprensa livres, com altivez" em Pernambuco.

"É uma história que completa dois séculos e mostra a importância de ter veículos de imprensa livres, com altivez e com a capacidade de comunicar a boa informação, e que isso transcende gerações, séculos, chega a de 200 anos, então parabéns ao Diario de Pernambuco, e Pernambuco é muito feliz de poder ter um veículo dessa magnitude que nos representa tanto", afirmou.

JCPM homenageado nos 200 anos do Diario

Entre os reconhecimentos da noite, o empresário João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo JCPM, foi um dos homenageados com a Moeda Comemorativa. Ele foi representado na cerimônia por Lúcia Pontes, diretora de Desenvolvimento Social e Relações Institucionais do grupo.

"A história de seu João Carlos em Pernambuco e no Recife vem desde 1966, quando ele já se relacionava com toda a imprensa, e o Diario tinha um papel muito importante para os negócios do Grupo JCPM — e, principalmente, para a sociedade pernambucana", afirmou Lúcia.

Grupo JCPM foi homenageado nos 200 anos do Diario de Pernambuco; Medalha foi recebida por Lúcia Pontes, diretora de Desenvolvimento Social e Relações Institucionais do Grupo JCPM, representando o empresário João Carlos Paes Mendonça

"João Carlos sempre trabalhou com a verdade e com uma imprensa muito prestigiada. Duzentos anos é um marco superimportante para a imprensa pernambucana", acrescentou.

O superintendente do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), Vladimir Melo, também esteve presente e ressaltou a importância histórica do Diario de Pernambuco e o valor da imprensa profissional.

"O Diario é um jornal com um legado muito importante. No nosso país, uma empresa chegar aos 200 anos já é algo muito difícil. São 200 anos de muito jornalismo. Viemos aqui, do Jornal do Commercio, para celebrar, parabenizar e estar junto nesse marco. Também somos um jornal centenário e sabemos como é difícil essa trajetória. Mas persistimos, porque estamos aqui para servir à sociedade da melhor forma possível", afirmou.

Além da homenagem prestada ao Grupo JCPM e ao empresário João Carlos Paes Mendonça, o Diario de Pernambuco também homenageou o jornalista João Alberto, que fez parte da história do Diario por mais de 60 anos e hoje integra o quadro de colunistas do JC.

200 Anos Diario de Pernambuco

"Mais do que justa essa homenagem. João Alberto faz parte da história da comunicação em Pernambuco e sempre contribuiu com um jornalismo bem feito e voltado para a sociedade", afirmou Vladimir.



