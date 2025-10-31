fechar
Pernambuco | Notícia

MPPE empossa 16 novos promotores de Justiça nesta segunda (3); veja a lista das cidades que serão reforçadas

Terceira turma de aprovados no concurso de 2023 tomará posse em cerimônia no Recife; novos membros atuarão majoritariamente no Agreste e Sertão.

Por JC Publicado em 31/10/2025 às 21:16
Os 16 Promotores que estão ingressando no MPPE serão empossados em cerimônia realizada no auditório do Centro Cultural Rossini Alves Couto, no Recife
Os 16 Promotores que estão ingressando no MPPE serão empossados em cerimônia realizada no auditório do Centro Cultural Rossini Alves Couto, no Recife - DIVULGAÇÃO

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) realiza, na tarde desta segunda-feira (3), a cerimônia de posse de 16 novos Promotores de Justiça. O evento, que acontece às 16h no Centro Cultural Rossini Alves Couto, no Recife, marca o ingresso da terceira turma de aprovados no concurso público realizado em 2023.

O novo grupo é composto por quatro mulheres e 12 homens. Após a posse, eles participarão de um curso preparatório de quatro semanas antes de assumirem suas funções.

Atuação focada no Interior

A previsão é que os novos promotores comecem a atuar no início de dezembro, reforçando a presença do MPPE em diversas regiões do estado, com foco especial no Agreste e no Sertão. Com este novo grupo, o MPPE totaliza 47 novos membros nomeados do último certame.

As comarcas que receberão os novos promotores são:

  • Litoral Sul: Tamandaré
  • Zona da Mata: Amaraji, Maraial e Pombos
  • Agreste: Buíque e Lajedo
  • Sertão: Afogados da Ingazeira, Belém do São Francisco, Cabrobó, Floresta, Inajá, Ipubi, Petrolândia, Ouricuri, Santa Maria da Boa Vista e Tabira.

"Com esse time reforçado, podemos oferecer melhor atendimento, garantindo direitos fundamentais ao povo pernambucano”, afirmou o Procurador-Geral de Justiça, José Paulo Xavier.

