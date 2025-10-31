MPPE empossa 16 novos promotores de Justiça nesta segunda (3); veja a lista das cidades que serão reforçadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Terceira turma de aprovados no concurso de 2023 tomará posse em cerimônia no Recife; novos membros atuarão majoritariamente no Agreste e Sertão.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) realiza, na tarde desta segunda-feira (3), a cerimônia de posse de 16 novos Promotores de Justiça. O evento, que acontece às 16h no Centro Cultural Rossini Alves Couto, no Recife, marca o ingresso da terceira turma de aprovados no concurso público realizado em 2023.

O novo grupo é composto por quatro mulheres e 12 homens. Após a posse, eles participarão de um curso preparatório de quatro semanas antes de assumirem suas funções.

Atuação focada no Interior

A previsão é que os novos promotores comecem a atuar no início de dezembro, reforçando a presença do MPPE em diversas regiões do estado, com foco especial no Agreste e no Sertão. Com este novo grupo, o MPPE totaliza 47 novos membros nomeados do último certame.

As comarcas que receberão os novos promotores são:

Litoral Sul: Tamandaré

Tamandaré Zona da Mata: Amaraji, Maraial e Pombos

Amaraji, Maraial e Pombos Agreste: Buíque e Lajedo

Buíque e Lajedo Sertão: Afogados da Ingazeira, Belém do São Francisco, Cabrobó, Floresta, Inajá, Ipubi, Petrolândia, Ouricuri, Santa Maria da Boa Vista e Tabira.

"Com esse time reforçado, podemos oferecer melhor atendimento, garantindo direitos fundamentais ao povo pernambucano”, afirmou o Procurador-Geral de Justiça, José Paulo Xavier.

