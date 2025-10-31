MPPE empossa 16 novos promotores de Justiça nesta segunda (3); veja a lista das cidades que serão reforçadas
Terceira turma de aprovados no concurso de 2023 tomará posse em cerimônia no Recife; novos membros atuarão majoritariamente no Agreste e Sertão.
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) realiza, na tarde desta segunda-feira (3), a cerimônia de posse de 16 novos Promotores de Justiça. O evento, que acontece às 16h no Centro Cultural Rossini Alves Couto, no Recife, marca o ingresso da terceira turma de aprovados no concurso público realizado em 2023.
O novo grupo é composto por quatro mulheres e 12 homens. Após a posse, eles participarão de um curso preparatório de quatro semanas antes de assumirem suas funções.
Atuação focada no Interior
A previsão é que os novos promotores comecem a atuar no início de dezembro, reforçando a presença do MPPE em diversas regiões do estado, com foco especial no Agreste e no Sertão. Com este novo grupo, o MPPE totaliza 47 novos membros nomeados do último certame.
As comarcas que receberão os novos promotores são:
- Litoral Sul: Tamandaré
- Zona da Mata: Amaraji, Maraial e Pombos
- Agreste: Buíque e Lajedo
- Sertão: Afogados da Ingazeira, Belém do São Francisco, Cabrobó, Floresta, Inajá, Ipubi, Petrolândia, Ouricuri, Santa Maria da Boa Vista e Tabira.
"Com esse time reforçado, podemos oferecer melhor atendimento, garantindo direitos fundamentais ao povo pernambucano”, afirmou o Procurador-Geral de Justiça, José Paulo Xavier.
