Confira a programação completa de missas no Dia de Finados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Dia de Finados é celebrado neste domingo (02), a data é dedicada à lembrança das pessoas que já morreram. Confira a programação de missas para o dia

Clique aqui e escute a matéria

O Dia de Finados é celebrado neste domingo (02), a data é dedicada à lembrança das pessoas que já morreram. Geralmente no feriado, as pessoas costumam visitar túmulos de entes queridos, realizar orações pelos que já morreram e frequentar as missas especiais da data.

Para os Católicos, é um dia onde eles rezam pedindo a Deus uma salvação pelas almas dos falecidos, principalmente as que estão no ‘purgatório’. As tradições vão desde a participação na missa, até as velas acesas em um ato de solidariedade às vidas.

Leia Também Finados Rock realiza 7ª edição no Viaduto de Prazeres com apresentações de bandas de Pernambuco e nacionais, feira e espaço infantil

Programação

Confira a programação completa de missas em cemitérios e em paróquias de toda a Região Metropolitana:

Paulista

Paróquia São Francisco de Assis: missa na igreja matriz às 07h30 e 18h

Cemitério Morada da Paz: missa às 10h e 16h

Cemitério Campo Santo São José: missa às 7h

Recife

Paróquia de Casa Forte: missa na igreja matriz às 7h, 11h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Beberibe: missa na igreja matriz às 7h e 17h.

Paróquia Santo Antônio de Arruda, Água Fria: missa às 7h30 e 19h

Paróquia de Santa Isabel: missa às 7h e 18h

Paróquia São Judas Tadeu: missa às 7h e 19h

Paróquia de São Sebastião, Alto do Pascoal: missa na matriz às 8h e 18h30

Cemitério de Casa Amarela: missa às 9h e 15h

Morro da Conceição: missa às 7h, 9h, 12h e 18h

Paróquia N Sra Lourdes, Nova Descoberta: missa na matriz às 7h e 19h

Olinda

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Águas Compridas: missa no Espaço de Lazer do Caenga às 8h

Jaboatão dos Guararapes

Cemitério Memorial Guararapes: missa às 9h, 11h e 15h

Paróquia Cristo Redentor, Jordão Alto: missa na matriz às 7h30 e 17h

Paróquia São Vicente de Paulo, Dois Unidos: missa na matriz às 9h e 17h

São Lourenço da Mata

Paróquia São Lourenço Mártir: missas na matriz às 7h, 9h, 11h, 17h e 19h

Vitória de Santo Antão

Paróquia de Santo Antão: missa na igreja matriz às 6h30, 9h, 11h, 17h e 19h

Cemitério São Sebastião: missa às 8h, 10h, 14h e 16h

Memorial Colinas: missa às 16h

Cemitério São João Batista, Pirituba: missa às 19h30

Moreno

Cemitério Municipal Morada das Verdes Colinas: missa às 7h e 16h

Cemitério de Bonança: missa às 7h30 e 14h30

Igarassu

Paróquia dos Santos Cosme e Damião: missa na matriz às 7h e 19h

Missas com os bispos

Cemitério das Flores: missa com o arcebispo Dom Paulo Jackson às 9h

Cemitério de Santo Amaro: missas com o bispo auxiliar Dom Josivaldo Bezerra, às 10h, e com bispo auxiliar Dom Nereudo Freire, às 12h



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />