Confira a programação completa de missas no Dia de Finados
O Dia de Finados é celebrado neste domingo (02), a data é dedicada à lembrança das pessoas que já morreram. Confira a programação de missas para o dia
Para os Católicos, é um dia onde eles rezam pedindo a Deus uma salvação pelas almas dos falecidos, principalmente as que estão no ‘purgatório’. As tradições vão desde a participação na missa, até as velas acesas em um ato de solidariedade às vidas.
Programação
Confira a programação completa de missas em cemitérios e em paróquias de toda a Região Metropolitana:
Paulista
- Paróquia São Francisco de Assis: missa na igreja matriz às 07h30 e 18h
- Cemitério Morada da Paz: missa às 10h e 16h
- Cemitério Campo Santo São José: missa às 7h
Recife
- Paróquia de Casa Forte: missa na igreja matriz às 7h, 11h, 17h e 19h
- Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Beberibe: missa na igreja matriz às 7h e 17h.
- Paróquia Santo Antônio de Arruda, Água Fria: missa às 7h30 e 19h
- Paróquia de Santa Isabel: missa às 7h e 18h
- Paróquia São Judas Tadeu: missa às 7h e 19h
- Paróquia de São Sebastião, Alto do Pascoal: missa na matriz às 8h e 18h30
- Cemitério de Casa Amarela: missa às 9h e 15h
- Morro da Conceição: missa às 7h, 9h, 12h e 18h
- Paróquia N Sra Lourdes, Nova Descoberta: missa na matriz às 7h e 19h
Olinda
- Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Águas Compridas: missa no Espaço de Lazer do Caenga às 8h
Jaboatão dos Guararapes
- Cemitério Memorial Guararapes: missa às 9h, 11h e 15h
- Paróquia Cristo Redentor, Jordão Alto: missa na matriz às 7h30 e 17h
- Paróquia São Vicente de Paulo, Dois Unidos: missa na matriz às 9h e 17h
São Lourenço da Mata
- Paróquia São Lourenço Mártir: missas na matriz às 7h, 9h, 11h, 17h e 19h
Vitória de Santo Antão
- Paróquia de Santo Antão: missa na igreja matriz às 6h30, 9h, 11h, 17h e 19h
- Cemitério São Sebastião: missa às 8h, 10h, 14h e 16h
- Memorial Colinas: missa às 16h
- Cemitério São João Batista, Pirituba: missa às 19h30
Moreno
- Cemitério Municipal Morada das Verdes Colinas: missa às 7h e 16h
- Cemitério de Bonança: missa às 7h30 e 14h30
Igarassu
- Paróquia dos Santos Cosme e Damião: missa na matriz às 7h e 19h
Missas com os bispos
- Cemitério das Flores: missa com o arcebispo Dom Paulo Jackson às 9h
- Cemitério de Santo Amaro: missas com o bispo auxiliar Dom Josivaldo Bezerra, às 10h, e com bispo auxiliar Dom Nereudo Freire, às 12h
