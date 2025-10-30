fechar
Pernambuco | Notícia

Confira a programação completa de missas no Dia de Finados

O Dia de Finados é celebrado neste domingo (02), a data é dedicada à lembrança das pessoas que já morreram. Confira a programação de missas para o dia

Por Anaís Coelho Publicado em 30/10/2025 às 16:00
Par&oacute;quia da Torre, no Recife
Paróquia da Torre, no Recife - SIDNEY LUCENA/TV JORNAL

O Dia de Finados é celebrado neste domingo (02), a data é dedicada à lembrança das pessoas que já morreram. Geralmente no feriado, as pessoas costumam visitar túmulos de entes queridos, realizar orações pelos que já morreram e frequentar as missas especiais da data.

Para os Católicos, é um dia onde eles rezam pedindo a Deus uma salvação pelas almas dos falecidos, principalmente as que estão no ‘purgatório’. As tradições vão desde a participação na missa, até as velas acesas em um ato de solidariedade às vidas.

Programação

Confira a programação completa de missas em cemitérios e em paróquias de toda a Região Metropolitana:

Paulista

  • Paróquia São Francisco de Assis: missa na igreja matriz às 07h30 e 18h
  • Cemitério Morada da Paz: missa às 10h e 16h
  • Cemitério Campo Santo São José: missa às 7h

Recife

  • Paróquia de Casa Forte: missa na igreja matriz às 7h, 11h, 17h e 19h
  • Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Beberibe: missa na igreja matriz às 7h e 17h.
  • Paróquia Santo Antônio de Arruda, Água Fria: missa às 7h30 e 19h
  • Paróquia de Santa Isabel: missa às 7h e 18h
  • Paróquia São Judas Tadeu: missa às 7h e 19h
  • Paróquia de São Sebastião, Alto do Pascoal: missa na matriz às 8h e 18h30
  • Cemitério de Casa Amarela: missa às 9h e 15h
  • Morro da Conceição: missa às 7h, 9h, 12h e 18h
  • Paróquia N Sra Lourdes, Nova Descoberta: missa na matriz às 7h e 19h

Olinda

  • Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Águas Compridas: missa no Espaço de Lazer do Caenga às 8h

Jaboatão dos Guararapes

  • Cemitério Memorial Guararapes: missa às 9h, 11h e 15h
  • Paróquia Cristo Redentor, Jordão Alto: missa na matriz às 7h30 e 17h
  • Paróquia São Vicente de Paulo, Dois Unidos: missa na matriz às 9h e 17h

São Lourenço da Mata

  • Paróquia São Lourenço Mártir: missas na matriz às 7h, 9h, 11h, 17h e 19h

Vitória de Santo Antão

  • Paróquia de Santo Antão: missa na igreja matriz às 6h30, 9h, 11h, 17h e 19h
  • Cemitério São Sebastião: missa às 8h, 10h, 14h e 16h
  • Memorial Colinas: missa às 16h
  • Cemitério São João Batista, Pirituba: missa às 19h30

Moreno

  • Cemitério Municipal Morada das Verdes Colinas: missa às 7h e 16h
  • Cemitério de Bonança: missa às 7h30 e 14h30

Igarassu

  • Paróquia dos Santos Cosme e Damião: missa na matriz às 7h e 19h

Missas com os bispos

  • Cemitério das Flores: missa com o arcebispo Dom Paulo Jackson às 9h
  • Cemitério de Santo Amaro: missas com o bispo auxiliar Dom Josivaldo Bezerra, às 10h, e com bispo auxiliar Dom Nereudo Freire, às 12h

