fechar
Cultura | Notícia

Finados Rock realiza 7ª edição no Viaduto de Prazeres com apresentações de bandas de Pernambuco e nacionais, feira e espaço infantil

Programação gratuita acontece neste domingo (02/11), a partir das 15h, no município de Jaboatão dos Guararapes. Confira detalhes

Por Zayra Pereira Publicado em 29/10/2025 às 22:49
Imagem de Devotos, a atração antiga entre as bandas do 7º Finados Rock
Imagem de Devotos, a atração antiga entre as bandas do 7º Finados Rock - Fred Jordão

Clique aqui e escute a matéria

A realização do Finados Rock no Viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, já é uma tradição do dia 2 de novembro, feriado nacional. Neste domingo, acontece a sua 7ª edição, a partir das 15h, com shows de seis bandas autorais.

Além das apresentações musicais, uma feira e um espaço infantil no local são atrativos do encontro. A entrada é gratuita.

Das atrações, Eskröta é a única de fora de Pernambuco, formada em 2017 nas cidades de Rio Claro e São Carlos, no interior de São Paulo. A banda de thrash metal/crossover tem letras de resistência, feminismo e antifascismo, alcançando inclusive o Rock In Rio (2024) e o Knotfest Brasil (2024).

Leia Também

A maioria dos grupos é de Jaboatão dos Guararapes, como Saga HC, Manfarro e Sanity Destroyed. Enquanto Devotos e Postigo são do Recife. A Devotos faz um show especial em comemoração ao aniversário do cantor, compositor e músico Cannibal, símbolo da periferia e essência do punk rock hardcore.

Finados Rock

A criação do Finados Rock, em 2017, leva a assinatura do produtor cultural pernambucano Edson Lopes, que também atua como vocalista do grupo Sanity Destroyed. A arte do festival é da autoria de Macaxinha (PE).

A edição deste ano tem incentivo público, com o financiamento pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura e Governo Federal, e no município pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Lumos Estúdio, Bit Cultural, Rádio Amparo (FM 98.1) e Malakof Gráfica Digital entram no festival como apoio.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“O Finados Rock é uma celebração única da cena underground pernambucana, com o objetivo do resgate da autoestima, da cultura e da cidadania, a partir do rock, do metal, do punk e do hardcore. Sua existência dentro de Jaboatão dos Guararapes contribui para o crescimento geral do movimento musical independente, unindo bandas, artistas, produtoras, produtores e pessoas das periferias locais. Atualmente, reúne um público de diversas comunidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e de diferentes gerações”, declara Edson Lopes.

Agência Cinco Estrelas
Imagem da banda Saga HC, referência do hardcore e underground pernambucano; está em atividade desde o ano 2000 - Agência Cinco Estrelas

Devotos

Entre as bandas da programação, Devotos é a mais antiga. O grupo da comunidade Alto José do Pinho, na Zona Norte, surgiu em 1988 e tornou-se ao longo das décadas “Instituição do Punk Rock HardCore nacional”, além de Patrimônio Cultural Imaterial da cidade do Recife.

Outra referência de longas datas do hardcore pernambucano e da periferia é a Saga HC, que está em atividade desde o ano 2000, com raiz no bairro de Prazeres. Já a Postigo, que começou a tocar funk rock alternativo em 2013, é a atração campeã da seletiva “Rock Days”, conquistando o show na abertura do 7º Finados Rock.

“Devotos é a lenda do rock pernambucano e nacional pela sua atitude, consciência e transformação social por meio da arte periférica e da música, Saga HC é o hardcore sem freio e a Eskrota, com o empoderamento feminino, chega com peso e atitude direto do interior de São Paulo, como uma das bandas nacionais. Essas atrações são as veteranas que não só sobreviveram ao tempo, como o transformaram. O que o Finados Rock mais valoriza é história, luta e originalidade. O Finados Rock é a continuidade de um movimento que começou nas ruas e ocupa palcos até hoje”, comenta Edson Lopes.

Vale destacar que o festival abre espaço para bandas da nova geração da cena independente pernambucana, a exemplo da Manfarro, lançada em 2022, e da Sanity Destroyed, de 2016.

“Dos grupos de surgimento em anos recentes, Postigo é a vencedora da seletiva ‘Rock Days’, que foi realizada em julho deste ano. Manfarro, essa a mais nova entre as bandas da programação, e Sanity Destroyed também são resistência e energia do rock e do metal de Pernambuco. Todas trazem o peso da juventude e da paixão pela cena, lembrando e valorizando as raízes do rock local, que continua evoluindo e fortalecendo sua identidade” , comenta Edson Lopes.

O Finados Rock mantém a tradição de celebrar sua história de encontro entre gerações do movimento underground, no Viaduto de Prazeres. Consequentemente, consegue a consolidação no calendário artístico-cultural de Jaboatão dos Guararapes.

“No festival, o público sua, grita e se sente parte de algo maior, até porque é um grito coletivo por dignidade e liberdade. É mais que a realização dos shows. Tem rodas punk, falas de resistência da vida real e da luta diária, alegria e troca de ideias. Além disso, a gente mostra que a cena local está ainda mais viva. É o espírito do Finados Rock em sua essência dar voz à juventude, mantendo o peso e a alma do underground”, pontua Edson.

Serviço

 

Finados Rock - 7ª edição

Data: 02 de novembro de 2025 (domingo)
Local: Viaduto de Prazeres (Estrada da Batalha, s/n, perto do Terminal Integrado de Prazeres)
Horário: a partir das 15h
Entrada: gratuita
Programação: shows, feira e espaço infantil
Atrações musicais: Devotos (PE), Saga HC (PE), Eskröta (SP), Postigo (PE), Manfarro (PE) e Sanity Destroyed (PE)

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Banda Sinfônica do Recife celebra 67 anos em concerto gratuito nesta quarta
MÚSICA

Banda Sinfônica do Recife celebra 67 anos em concerto gratuito nesta quarta
Janela de Cinema 2025 ocupará três salas e exibirá destaques de Cannes
CINEMA

Janela de Cinema 2025 ocupará três salas e exibirá destaques de Cannes

Compartilhe

Tags