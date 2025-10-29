Finados Rock realiza 7ª edição no Viaduto de Prazeres com apresentações de bandas de Pernambuco e nacionais, feira e espaço infantil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programação gratuita acontece neste domingo (02/11), a partir das 15h, no município de Jaboatão dos Guararapes. Confira detalhes

A realização do Finados Rock no Viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, já é uma tradição do dia 2 de novembro, feriado nacional. Neste domingo, acontece a sua 7ª edição, a partir das 15h, com shows de seis bandas autorais.

Além das apresentações musicais, uma feira e um espaço infantil no local são atrativos do encontro. A entrada é gratuita.

Das atrações, Eskröta é a única de fora de Pernambuco, formada em 2017 nas cidades de Rio Claro e São Carlos, no interior de São Paulo. A banda de thrash metal/crossover tem letras de resistência, feminismo e antifascismo, alcançando inclusive o Rock In Rio (2024) e o Knotfest Brasil (2024).

A maioria dos grupos é de Jaboatão dos Guararapes, como Saga HC, Manfarro e Sanity Destroyed. Enquanto Devotos e Postigo são do Recife. A Devotos faz um show especial em comemoração ao aniversário do cantor, compositor e músico Cannibal, símbolo da periferia e essência do punk rock hardcore.

Finados Rock

A criação do Finados Rock, em 2017, leva a assinatura do produtor cultural pernambucano Edson Lopes, que também atua como vocalista do grupo Sanity Destroyed. A arte do festival é da autoria de Macaxinha (PE).

A edição deste ano tem incentivo público, com o financiamento pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura e Governo Federal, e no município pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Lumos Estúdio, Bit Cultural, Rádio Amparo (FM 98.1) e Malakof Gráfica Digital entram no festival como apoio.

“O Finados Rock é uma celebração única da cena underground pernambucana, com o objetivo do resgate da autoestima, da cultura e da cidadania, a partir do rock, do metal, do punk e do hardcore. Sua existência dentro de Jaboatão dos Guararapes contribui para o crescimento geral do movimento musical independente, unindo bandas, artistas, produtoras, produtores e pessoas das periferias locais. Atualmente, reúne um público de diversas comunidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e de diferentes gerações”, declara Edson Lopes.

Imagem da banda Saga HC, referência do hardcore e underground pernambucano; está em atividade desde o ano 2000 - Agência Cinco Estrelas

Devotos

Entre as bandas da programação, Devotos é a mais antiga. O grupo da comunidade Alto José do Pinho, na Zona Norte, surgiu em 1988 e tornou-se ao longo das décadas “Instituição do Punk Rock HardCore nacional”, além de Patrimônio Cultural Imaterial da cidade do Recife.

Outra referência de longas datas do hardcore pernambucano e da periferia é a Saga HC, que está em atividade desde o ano 2000, com raiz no bairro de Prazeres. Já a Postigo, que começou a tocar funk rock alternativo em 2013, é a atração campeã da seletiva “Rock Days”, conquistando o show na abertura do 7º Finados Rock.

“Devotos é a lenda do rock pernambucano e nacional pela sua atitude, consciência e transformação social por meio da arte periférica e da música, Saga HC é o hardcore sem freio e a Eskrota, com o empoderamento feminino, chega com peso e atitude direto do interior de São Paulo, como uma das bandas nacionais. Essas atrações são as veteranas que não só sobreviveram ao tempo, como o transformaram. O que o Finados Rock mais valoriza é história, luta e originalidade. O Finados Rock é a continuidade de um movimento que começou nas ruas e ocupa palcos até hoje”, comenta Edson Lopes.

Vale destacar que o festival abre espaço para bandas da nova geração da cena independente pernambucana, a exemplo da Manfarro, lançada em 2022, e da Sanity Destroyed, de 2016.

“Dos grupos de surgimento em anos recentes, Postigo é a vencedora da seletiva ‘Rock Days’, que foi realizada em julho deste ano. Manfarro, essa a mais nova entre as bandas da programação, e Sanity Destroyed também são resistência e energia do rock e do metal de Pernambuco. Todas trazem o peso da juventude e da paixão pela cena, lembrando e valorizando as raízes do rock local, que continua evoluindo e fortalecendo sua identidade” , comenta Edson Lopes.

O Finados Rock mantém a tradição de celebrar sua história de encontro entre gerações do movimento underground, no Viaduto de Prazeres. Consequentemente, consegue a consolidação no calendário artístico-cultural de Jaboatão dos Guararapes.

“No festival, o público sua, grita e se sente parte de algo maior, até porque é um grito coletivo por dignidade e liberdade. É mais que a realização dos shows. Tem rodas punk, falas de resistência da vida real e da luta diária, alegria e troca de ideias. Além disso, a gente mostra que a cena local está ainda mais viva. É o espírito do Finados Rock em sua essência dar voz à juventude, mantendo o peso e a alma do underground”, pontua Edson.

Serviço

Finados Rock - 7ª edição

Data: 02 de novembro de 2025 (domingo)

Local: Viaduto de Prazeres (Estrada da Batalha, s/n, perto do Terminal Integrado de Prazeres)

Horário: a partir das 15h

Entrada: gratuita

Programação: shows, feira e espaço infantil

Atrações musicais: Devotos (PE), Saga HC (PE), Eskröta (SP), Postigo (PE), Manfarro (PE) e Sanity Destroyed (PE)

