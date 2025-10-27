João Carlos Paes Mendonça espera renovação na política e defende espaço para jovens lideranças
Presidente do Grupo JCPM foi entrevistado na Rádio Jornal nesta segunda-feira (27) e comentou o cenário político atual de Pernambuco e do Brasil
O cenário político de Pernambuco foi tema de da entrevista com o empresário João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo, nesta segunda-feira (27), na Rádio Jornal. O presidente do Grupo JCPM manifestou esperança nos novos rostos, mas fez um alerta sobre a dificuldade de atrair talentos para a vida pública.
O empresário afirmou ter acompanhado a trajetória de muitos políticos famosos ao longo de sua vida e que atualmente existe uma nova geração promissora. “Temos esses jovens muito bons, temos esperança que eles realmente cresçam”, observou.
No entanto, o problema central, segundo ele, é a dificuldade de trazer novas lideranças para o sistema. Sobre isso, ele criticou o modelo de sucessão política vigente.
"O problema é que as pessoas não querem entrar na política, o que hoje se vê é de pai para filho, de mãe para filho. Precisamos criar uma nova frente de jovens que saiam da universidade, do meio empresarial, para se tornar políticos de maneira diferente", analisou.
O papel de liderança de Pernambuco
Com uma trajetória que o levou a conviver com diversas figuras públicas desde que chegou a Pernambuco em 1966, Paes Mendonça se posicionou sobre o papel do estado no cenário nacional.
“Cheguei aqui em 1966 e conheci todos os governadores de Pernambuco e convivi com todos, todos os prefeitos do Recife, tenho conhecimento deles, cada um com seus valores e qualidades”, relembrou.
Questionado sobre como observa o trabalho de duas lideranças pernambucanas atuais, a governadora Raquel Lyra (PSD) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), ele disse torcer pelo sucesso dos gestores.
"Essas duas pessoas estão trabalhando para crescer na política, torcemos para que eles façam um bom trabalho, que resolvam os problemas das pessoas, e não dos políticos", declarou.
'Não tenho vocação para a política'
Apesar de sua influência e profundo conhecimento sobre o cenário político-econômico de Pernambuco, o empresário João Carlos Paes Mendonça revelou o motivo de nunca ter ingressado na vida pública. Ele mencionou o convite feito pelo ex-governador Jarbas Vasconcelos para disputar o Governo de Pernambuco em 2002.
“Foi uma honra enorme receber esse convite de Jarbas Vasconcelos, mas não tenho vocação para a política. Não queria ser governador porque não tinha votos, não sei tratar com políticos, com Assembleia, com esse pessoal", explicou.
O empresário, que se diz habituado a lidar com pessoas no setor privado, confessou: "Sei tratar com clientes, mas não sei tratar com eleitor".
Ele concluiu o raciocínio de forma enfática, descartando qualquer possibilidade de ter aceitado o desafio. “Não tenho vocação nenhuma para ser governador do estado, seria um desastre total e não queria que Pernambuco pagasse esse preço", disse em tom bem humorado.
