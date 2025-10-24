Inventário digital cresce 78,97% em Cartórios de Pernambuco e retira mais de 15 mil processos da Justiça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No primeiro semestre de 2025, foram lavrados 1.345 inventários, número que mantém a demanda elevada, mesmo com uma retração de 3% em comparação a 2024

Clique aqui e escute a matéria

A realização de inventários digitais em Cartórios de Notas de Pernambuco cresceu 78,97% entre 2020 e 2024, passando de 1.655 para 2.962 escrituras no período. Desde então, os tabelionatos do estado já formalizaram mais de 15,4 mil atos de partilha de bens, retirando da Justiça processos que antes poderiam levar anos para serem concluídos.

Apenas no primeiro semestre de 2025, foram lavrados 1.345 inventários, número que mantém a demanda elevada, mesmo com uma retração de 3% em relação ao mesmo período de 2024.

Leia Também Prefeitura do Recife oferece cursos gratuitos de qualificação profissional e inclusão digital

A agilização no procedimento de divisão de bens entre herdeiros tem ganhado ainda mais importância às vésperas da Reforma Tributária, que prevê aumento do Imposto sobre Heranças e Doações (ITCMD), pago ao Estado. Na prática, transmissões patrimoniais de maior valor poderão ter alíquotas mais altas nos próximos anos.

Embora a lei estabeleça prazo de até 60 dias após o falecimento para abertura do inventário, famílias que ainda não regularizaram a divisão dos bens podem enfrentar custos maiores.

Os inventários — procedimentos que tratam da divisão dos bens de uma pessoa falecida entre os herdeiros —, e que chegavam a levar até quatro anos para serem concluídos na Justiça, passaram a ser resolvidos em até 15 dias, de forma presencial ou digital, nos Tabelionatos de Notas, desde que todos os herdeiros estejam de acordo com a partilha.

“O inventário realizado em Cartório de Notas garante agilidade, segurança jurídica e previsibilidade nos custos. Em Pernambuco, a possibilidade de resolver tudo em poucos dias, inclusive de forma digital, representa uma economia significativa para as famílias e uma forma de evitar longos processos judiciais”, afirma Dayse Nunes, presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção Pernambuco.

Inventário facilitado

Uma série de mudanças introduzidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no último ano tornou o procedimento ainda mais facilitado. A Resolução nº 571/24 possibilitou a realização de inventários em Cartórios de Notas mesmo diante da existência de herdeiro menor e/ou incapaz, assim como nos casos em que o autor da herança tenha deixado testamento. A medida também dispensou a prévia autorização judicial para venda de bens da herança, permitindo que as famílias possam viabilizar recursos para o pagamento dos impostos de transmissão.

Outra importante novidade foi a possibilidade de nomeação do inventariante — pessoa responsável por dar andamento ao inventário —, o que agilizou ainda mais o procedimento. Caberá a essa pessoa, nomeada pela família por escritura pública, reunir todas as informações necessárias para a partilha de bens, como levantar valores em conta corrente, utilizar esses recursos para o pagamento de impostos, reunir a documentação e acompanhar o processo junto ao tabelião.

Em Pernambuco, o crescimento foi expressivo: entre 2020 e 2025, o número de nomeações saltou de 225 para 278, totalizando 2.056 atos no período. Apenas no primeiro semestre de 2025, já foram registradas 234 nomeações, volume 14% maior que no mesmo período de 2024, quando foram realizados 205 atos.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

