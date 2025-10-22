Jogos Universitários Brasileiros chegam ao fim e instituição pernambucana se destaca com mais de 40 medalhas
Além disso, outras instituições do grupo também garantiram medalhas no campeonato, como a UNG. Confira as modalidades presentes
O Centro Universitário Maurício de Nassau Recife encerrou sua participação nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025, em Natal (RN), com mais de 40 medalhas conquistadas em diversas modalidades.
A instituição ficou entre as favoritas para ganhar, pela oitava vez, o Troféu Eficiência da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). Nesta edição, a Companhia conquistou mais de 100 medalhas entre as unidades da UNINASSAU, UNAMA, UNINORTE e UNG.
Entre os times pernambucanos, o grande destaque da edição foi o bicampeonato nacional no Valorant, que aconteceu no Centro de Conveções, conquistado pela equipe UNINASSAU Griffins. O estudante João Victor, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, participou do terceiro JUBs consecutivo, comemorou o título com entusiasmo.
“Estou muito feliz em levar mais uma medalha para a UNINASSAU. Fomos campeões em 2023 e conseguimos repetir o feito este ano. Começamos atrás no placar, mas mostramos resiliência e foco. A energia da torcida foi incrível, e pela primeira vez sentimos esse apoio de perto. Representar a instituição é uma honra e uma responsabilidade que me motiva a continuar evoluindo”, afirma João.
O coordenador nacional de Esportes da Ser Educacional, Hermógenes Brasil, destaca o resultado como um reflexo de um trabalho de longo prazo e o compromisso do grupo com a formação humana por meio do esporte.
“O esporte está presente na nossa essência e faz parte do que acreditamos como projeto de educação. As vitórias da UNINASSAU e das demais instituições do Grupo representam não apenas medalhas, mas histórias de superação, pertencimento e transformação”, ressalta.
Hermógenes acrescenta que o desempenho nos JUBs simboliza um marco de continuidade. “Ao estar no favoritismo para conquistar o octacampeonato do Troféu Eficiência, a Ser Educacional reforça o compromisso com o desenvolvimento esportivo e acadêmico dos estudantes, inspirando outras instituições a reconhecerem o poder do esporte na formação integral de cada aluno”, completa.
Medalha de ouro
Além do destaque nos e-Sports, a instituição conquistou o ouro no basquete masculino, após uma final emocionante contra a UNIP-SP, com o placar de 67 a 62. Foi a primeira vez, em anos, que a equipe alcançou o topo do pódio no JUBs.
Outro momento marcante foi o desempenho da equipe de natação, que abriu a competição com cinco medalhas, duas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Entre os destaques, o estudante paratleta Júlio César Gomes, de 20 anos, emocionou ao compartilhar sua trajetória.
“Quando criança, enfrentei um câncer na perna e precisei reaprender a acreditar em mim. Foi na piscina que encontrei uma nova forma de viver. A natação me salvou, não só fisicamente, mas emocionalmente. Cada medalha que conquisto representa uma superação diária. Hoje, olho para trás e vejo o quanto o esporte transformou minha história. Representar a UNINASSAU é mostrar que é possível vencer, mesmo quando tudo parece impossível”, declara o atleta.
Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025 reuniram cerca de 6.500 participantes de inúmeras instituições dos 27 estados. Os atletas disputam em 22 modalidades ao longo de duas semanas de competição. Elas são:
- Basquete x1;
- Futebol eletrônico;
- Handebol;
- Jiu-jitsu;
- Judô;
- League Of Legends;
- Taekwondo;
- Valorant;
- Voleibol;
- Xadrez
- Acadêmico;
- Basquetebol;
- Brawl Star;
- Cheerleading;
- Counter Strike;
- Futsal;
- Free Fire;
- Karatê;
- Natação;
- Natação paradesportiva;
- Tiro com arco;
- Wrestling.