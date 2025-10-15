Dia das Crianças Solidário leva alegria para crianças do bairro do Bongi
A ação, do projeto Nossa Ronda Solidária, vai presentear cerca de 40 crianças durante um dia especial com brinquedos, lanches e super-heróis
Clique aqui e escute a matéria
Crianças da Creche Aconchego do Hélio, no bairro do Bongi, vão receber presentes e cestas básicas, durante a manhã especial com brinquedos, lanches e super-heróis.
A ação do Dia das Crianças Solidário é realizada pelo projeto Nossa Ronda Solidária, em parceria com a Degusta Delícias Geladas, e acontece no sábado (25), a partir das 9h, para beneficiar cerca de 40 crianças.
“Acreditamos que pequenos gestos podem transformar vidas. A união de parceiros e voluntários torna tudo possível”, afirma o coordenador da ação, Luchino Marchi.
Doações
As doações podem ser feitas por pix, no nossarondasolidaria@gmail.com (Bradesco Next, em nome de Luchino Marchi), até o dia 23 de outubro. O valor arrecadado será destinado à compra das cestas básicas e à estrutura da festa.
“Cada doação faz diferença. Nosso objetivo é garantir que todas as famílias tenham um Dia das Crianças repleto de alegria e dignidade. Além dos brinquedos, estamos focados em arrecadar recursos para comprar 50 cestas básicas”, explica o coordenador.
O projeto também está aceitando voluntários e apoiadores para a festa de Dia das Crianças. Outras informações podem ser obtidas pelo número: (81) 98654.4774, ou no Instagram: @nossarondasolidaria.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />