Pernambuco | Notícia

Dia das Crianças Solidário leva alegria para crianças do bairro do Bongi

A ação, do projeto Nossa Ronda Solidária, vai presentear cerca de 40 crianças durante um dia especial com brinquedos, lanches e super-heróis

Por Anaís Coelho Publicado em 15/10/2025 às 17:58
Campanha de dia das crianças
Campanha de dia das crianças - Divulgação

Crianças da Creche Aconchego do Hélio, no bairro do Bongi, vão receber presentes e cestas básicas, durante a manhã especial com brinquedos, lanches e super-heróis.

A ação do Dia das Crianças Solidário é realizada pelo projeto Nossa Ronda Solidária, em parceria com a Degusta Delícias Geladas, e acontece no sábado (25), a partir das 9h, para beneficiar cerca de 40 crianças.

“Acreditamos que pequenos gestos podem transformar vidas. A união de parceiros e voluntários torna tudo possível”, afirma o coordenador da ação, Luchino Marchi.

Doações

As doações podem ser feitas por pix, no nossarondasolidaria@gmail.com (Bradesco Next, em nome de Luchino Marchi), até o dia 23 de outubro. O valor arrecadado será destinado à compra das cestas básicas e à estrutura da festa.

“Cada doação faz diferença. Nosso objetivo é garantir que todas as famílias tenham um Dia das Crianças repleto de alegria e dignidade. Além dos brinquedos, estamos focados em arrecadar recursos para comprar 50 cestas básicas”, explica o coordenador.

O projeto também está aceitando voluntários e apoiadores para a festa de Dia das Crianças. Outras informações podem ser obtidas pelo número: (81) 98654.4774, ou no Instagram: @nossarondasolidaria.

