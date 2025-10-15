Campanha recebe doação de roupas, acessórios e calçados infantis no Mês das Crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa visa valorizar processo de reaproveitamento têxtil, conscientizando a população sobre a importância de prolongar a vida útil das peças

Ao longo do mês de outubro, uma campanha da Repense Reuse, projeto da Humana Brasil, vai se mobilizar para estimular a doação de roupas, calçados e acessórios infantis na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A iniciativa visa valorizar o processo de reaproveitamento têxtil, conscientizando a população sobre a importância de prolongar a vida útil das peças, beneficiando tanto o meio ambiente quanto outras famílias.

Para doar, basta levar os itens para os pontos de arrecadação, distribuídos na RMR. Os coletores recebem os têxteis diretamente da população e encaminham o material para o Centro de Triagem, que será inaugurado em breve no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

No espaço, as peças serão separadas, avaliadas e classificadas conforme o estado de conservação. As roupas e calçados em boas condições seguirão para reuso, para outras famílias. Já o que não tiver possibilidade de reutilização será destinado à reciclagem têxtil, reduzindo o volume de resíduos e fechando o ciclo de forma sustentável.

Vida útil das roupas e calçados infantis

0 a 6 meses – roupas de recém-nascidos são usadas por pouco tempo e quase sempre ficam novas

6 meses a 2 anos – crescimento acelerado e peças perdem a numeração rapidamente

2 a 6 anos – roupas duram mais, mas calçados deixam de servir com mais rapidez

A partir dos 7 anos – vida útil se estabiliza, mas desgaste pelo uso escolar aumenta

“Roupas infantis têm um ciclo de vida muito curto. Muitas vezes, uma peça usada por apenas alguns meses já não serve mais, mas ainda é praticamente nova”, explica Ivanir Matos, Gerente Geral do Projeto Repense Reuse da Humana Brasil.

Para ela, “reaproveitar roupas infantis não é apenas um ato de generosidade. É também uma oportunidade de mostrar às próprias crianças o valor do cuidado coletivo, do respeito ao meio ambiente e da consciência de que o que já não serve para uma família pode fazer toda a diferença para outra”.

Confira os pontos de arrecadação na RMR: