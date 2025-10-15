Campanha recebe doação de roupas, acessórios e calçados infantis no Mês das Crianças
Iniciativa visa valorizar processo de reaproveitamento têxtil, conscientizando a população sobre a importância de prolongar a vida útil das peças
Clique aqui e escute a matéria
Ao longo do mês de outubro, uma campanha da Repense Reuse, projeto da Humana Brasil, vai se mobilizar para estimular a doação de roupas, calçados e acessórios infantis na Região Metropolitana do Recife (RMR).
A iniciativa visa valorizar o processo de reaproveitamento têxtil, conscientizando a população sobre a importância de prolongar a vida útil das peças, beneficiando tanto o meio ambiente quanto outras famílias.
Para doar, basta levar os itens para os pontos de arrecadação, distribuídos na RMR. Os coletores recebem os têxteis diretamente da população e encaminham o material para o Centro de Triagem, que será inaugurado em breve no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.
No espaço, as peças serão separadas, avaliadas e classificadas conforme o estado de conservação. As roupas e calçados em boas condições seguirão para reuso, para outras famílias. Já o que não tiver possibilidade de reutilização será destinado à reciclagem têxtil, reduzindo o volume de resíduos e fechando o ciclo de forma sustentável.
Vida útil das roupas e calçados infantis
0 a 6 meses – roupas de recém-nascidos são usadas por pouco tempo e quase sempre ficam novas
6 meses a 2 anos – crescimento acelerado e peças perdem a numeração rapidamente
2 a 6 anos – roupas duram mais, mas calçados deixam de servir com mais rapidez
A partir dos 7 anos – vida útil se estabiliza, mas desgaste pelo uso escolar aumenta
“Roupas infantis têm um ciclo de vida muito curto. Muitas vezes, uma peça usada por apenas alguns meses já não serve mais, mas ainda é praticamente nova”, explica Ivanir Matos, Gerente Geral do Projeto Repense Reuse da Humana Brasil.
Para ela, “reaproveitar roupas infantis não é apenas um ato de generosidade. É também uma oportunidade de mostrar às próprias crianças o valor do cuidado coletivo, do respeito ao meio ambiente e da consciência de que o que já não serve para uma família pode fazer toda a diferença para outra”.
Confira os pontos de arrecadação na RMR:
- JCPM Trade Center
- EMLURB - 1º Jardim Boa Viagem
- EMLURB - 2º Jardim Boa Viagem
- EMLURB - 3º Jardim Boa Viagem
- EMLURB - Academia da Cidade - Praça do Poeta
- EMLURB - Academia da Cidade - Praça do Salgueiro
- EMLURB - Academia da Cidade - Beira Rio
- EMLURB - Convento São Félix
- EMLURB - EcoEstação Agamenon Magalhães
- EMLURB - EcoEstação Cais de Sta. Rita
- EMLURB - Escola de Aplicação do Recife
- EMLURB - Estação Werneck
- EMLURB - Estrada do Encanamento
- EMLURB - Jardim do Baobá
- EMLURB - Lagoa do Araçá
- EMLURB - Mercado Antigo de Casa Amarela
- EMLURB - Parque 13 de Maio
- EMLURB - Parque da Jaqueira
- EMLURB - Parque do Caiara
- EMLURB - Parque Dona Lindu
- EMLURB - Polo Academia da Cidade - Cafezópolis
- EMLURB - Praça Casa Forte
- EMLURB - Praça da Várzea
- EMLURB - Praça de Boa Viagem
- EMLURB - Praça do Arsenal
- EMLURB - Praça do Derby
- EMLURB - Praça do El Salvador
- EMLURB - Praça do Hipódromo
- EMLURB - Praça do Le Parc
- EMLURB - Praça do Marco Zero
- EMLURB - Praça Dr. José Vilela - Parnamirim
- EMLURB - Praça Jardim São Paulo
- EMLURB - Praça Marcantônio Vilaça
- EMLURB - Praça Miguel de Cervantes
- EMLURB - Praça Oswaldo Cruz
- EMLURB - Praça Professor Barreto Campelo
- EMLURB - Pracinha de Boa Viagem
- EMLURB - Parque das Graças
- EMLURB - Prefeitura do Recife
- EMLURB - Rua José Nogueira - próximo à Praça de Eventos da Lagoa do Araçá
- EMLURB - Rua Padre Carapuceiro
- EMLURB - Rua Padre Roma - Tamarineira
- EMLURB - Rua Senador Alberto Paiva - Graças
- EMLURB - Sítio da Trindade
- EMLURB - EcoEstação Barbalho
- EMLURB - EcoEstação Imbiribeira
- EMLURB - EcoEstação Jiquiá
- EMLURB - EcoEstação Macaxeira
- EMLURB - EcoEstação Santana
- EMLURB - EcoEstação Santo Amaro
- EMLURB - EcoEstação Nova Descoberta
- EMLURB - Sede Empresa de Limpeza Urbana de Recife
- NOVA MOBI - Terminal Integrado Camaragibe
- NOVA MOBI - Terminal Integrado CDU
- NOVA MOBI - Terminal Integrado da Caxangá
- NOVA MOBI - Terminal Integrado PE-15
- NOVA MOBI - Terminal Integrado de Cajueiro Seco
- NOVA MOBI - Terminal Integrado Joana Bezerra
- NOVA MOBI - Terminal Integrado Pelópidas Silveira
- NOVA MOBI - Terminal Integrado Recife
- NOVA MOBI - Terminal Integrado Tancredo Neves
- RioMar Recife
- Shopping Center Recife
- Shopping Guararapes
- Shopping Plaza Casa Forte
- Shopping Tacaruna
- Home Center Ferreira Costa - Imbiribeira
- Home Center Ferreira Costa - Tamarineira
- Hospital Esperança
- Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região