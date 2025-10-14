fechar
Pernambuco | Notícia

Evento debate sobre saúde mental e o papel da família e da escola na formação de crianças e adolescentes

O V Encontro Café com Freud será realizado neste domingo (19), a partir das 9h, na Livraria do Jardim, na Avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista

Por JC Publicado em 14/10/2025 às 20:52
Evento debate sobre saúde mental e o papel da família e da escola na formação de crianças e adolescentes
Evento debate sobre saúde mental e o papel da família e da escola na formação de crianças e adolescentes - divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Ressignificar Escola de Psicanálise (REP) realiza, neste domingo (19), o V Encontro Café com Freud. O evento, gratuito, é voltado para estudantes, profissionais da área de saúde mental e áreas afins, e será realizado na Livraria do Jardim, na Avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, na Região Central do Recife.

“Será mais um evento aberto ao público promovido pela Ressignificar Escola de Psicanálise (REP) com o objetivo de levar ao conhecimento da população a importância de debater assuntos ligados à saúde mental. Com isso ajudar a melhorar a vida das pessoas”, disse Vanessa Souza, coordenadora da REP.

Nesta edição, para comemorar o mês das crianças, o tema do encontro será: “O papel da família e da escola na formação de crianças e adolescentes”.

A partir das 9h terá uma apresentação musical e, na sequência, será iniciada a roda de conversa entre palestrantes, mediadores e público.

A roda de conversa contará com a presença das psicanalistas Irene Lopes e Cecília Martins; do jornalista, filósofo e neurocientista, Marcelo Araújo; e da delegada da Polícia Civil, Vilaneida Aguiar.

A diretora da REP, Jaqueline Amorim retrata a importância do evento: "Essa edição será dedicada a saúde mental de crianças e adolescentes e a importância de um olhar acolhedor para esse público", disse.

Leia também

Previsão do tempo: terça-feira (14) será de calor e poucas nuvens no Grande Recife
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: terça-feira (14) será de calor e poucas nuvens no Grande Recife
Compesa recebe terreno do TCE para implantação de Estação Elevatória de Esgoto no Centro do Recife
SANEAMENTO

Compesa recebe terreno do TCE para implantação de Estação Elevatória de Esgoto no Centro do Recife

Compartilhe

Tags