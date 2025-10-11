Encerramento da temporada 2025 do projeto Arena Verão Pernambuco tem programação dedicada às crianças
O evento foi realizado neste sábado (11), na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e contou com a presença da governador Raquel Lyra
A temporada 2025 do projeto Arena Verão Pernambuco, realizada na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, teve o seu encerramento neste sábado (11), prestando homenagem ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. O evento gratuito, que estava sendo realizado desde setembro, oferecia uma programação repleta de esporte, lazer, cultura e ações sociais, reunindo milhares de pessoas.
"É uma alegria massa estar aqui, uma energia incrível de quem pode ocupar um espaço público como uma praia de maneira democrática, misturando cultura e várias práticas esportivas. É um privilégio poder oferecer lazer de qualidade para a população que vive na Região Metropolitana do Recife”, celebrou a governadora Raquel Lyra.
Durante os últimos cinco fins de semana, a Arena Verão Pernambuco ofereceu atividades gratuitas como aulas de dança, modalidades esportivas, oficinas culturais e serviços de cidadania. A edição de encerramento teve shows de Tio Bruninho, atividades de beach tennis, frescobol, capoeira e funcional infantil.
A secretária estadual de Esportes, Ivete Lacerda, ressaltou o impacto do projeto como política pública de inclusão. “A Arena Verão Pernambuco é uma oportunidade de você ter um espaço multidisciplinar e multiesportivo, com várias ações integradas do Governo do Estado. Aqui temos a Secretaria de Defesa Social, temos a Secretaria de Meio Ambiente, temos vacinação de pets, trouxemos várias associações porque, para nós, política pública de verdade é para integrar, e o esporte é transformador”, explicou a secretária.
O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, destacou a importância da parceria entre o município e o Governo do Estado. “Ficamos felizes por essa oportunidade de fazer essa integração entre a população e as instituições públicas. Quem sai ganhando com isso é a população do nosso Estado e o nosso município”, disse o gestor.
Entre os participantes das atividades, o pequeno Bernardo Henrique, de 7 anos, não escondia a empolgação. “Brinquei de bola, brinquei nos infláveis com meu algodão doce, comi minha pipoca. Está muito divertido, estou gostando muito de hoje", afirmou.
Além da programação esportiva, o evento contou com ações integradas de várias secretarias estaduais, incluindo vacinação antirrábica, emissão de documentos, campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher e atendimentos sociais.