Encerramento da temporada 2025 do projeto Arena Verão Pernambuco tem programação dedicada às crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento foi realizado neste sábado (11), na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e contou com a presença da governador Raquel Lyra

Clique aqui e escute a matéria

A temporada 2025 do projeto Arena Verão Pernambuco, realizada na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, teve o seu encerramento neste sábado (11), prestando homenagem ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. O evento gratuito, que estava sendo realizado desde setembro, oferecia uma programação repleta de esporte, lazer, cultura e ações sociais, reunindo milhares de pessoas.

"É uma alegria massa estar aqui, uma energia incrível de quem pode ocupar um espaço público como uma praia de maneira democrática, misturando cultura e várias práticas esportivas. É um privilégio poder oferecer lazer de qualidade para a população que vive na Região Metropolitana do Recife”, celebrou a governadora Raquel Lyra.

Durante os últimos cinco fins de semana, a Arena Verão Pernambuco ofereceu atividades gratuitas como aulas de dança, modalidades esportivas, oficinas culturais e serviços de cidadania. A edição de encerramento teve shows de Tio Bruninho, atividades de beach tennis, frescobol, capoeira e funcional infantil.

A secretária estadual de Esportes, Ivete Lacerda, ressaltou o impacto do projeto como política pública de inclusão. “A Arena Verão Pernambuco é uma oportunidade de você ter um espaço multidisciplinar e multiesportivo, com várias ações integradas do Governo do Estado. Aqui temos a Secretaria de Defesa Social, temos a Secretaria de Meio Ambiente, temos vacinação de pets, trouxemos várias associações porque, para nós, política pública de verdade é para integrar, e o esporte é transformador”, explicou a secretária.

Encerramento da temporada 2025 do projeto Arena Verão Pernambuco tem programação dedicada às crianças - Janaína Pepeu / Secom Encerramento da temporada 2025 do projeto Arena Verão Pernambuco tem programação dedicada às crianças - Janaína Pepeu / Secom

O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, destacou a importância da parceria entre o município e o Governo do Estado. “Ficamos felizes por essa oportunidade de fazer essa integração entre a população e as instituições públicas. Quem sai ganhando com isso é a população do nosso Estado e o nosso município”, disse o gestor.

Entre os participantes das atividades, o pequeno Bernardo Henrique, de 7 anos, não escondia a empolgação. “Brinquei de bola, brinquei nos infláveis com meu algodão doce, comi minha pipoca. Está muito divertido, estou gostando muito de hoje", afirmou.

Além da programação esportiva, o evento contou com ações integradas de várias secretarias estaduais, incluindo vacinação antirrábica, emissão de documentos, campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher e atendimentos sociais.