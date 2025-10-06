fechar
Pernambuco | Notícia

Marcha no Recife nesta sexta (10) denuncia aumento nos casos de trabalho infantil em Pernambuco

Com o tema "Das Ruas às Redes", ato terá concentração na Praça 13 de Maio e também alertará para a exploração de crianças no ambiente digital

Por JC Publicado em 06/10/2025 às 20:59 | Atualizado em 06/10/2025 às 21:01
Mobilização organizada pelo FEPETIPE celebra mais de dez anos de articulação social em defesa dos direitos de crianças e adolescentes
Mobilização organizada pelo FEPETIPE celebra mais de dez anos de articulação social em defesa dos direitos de crianças e adolescentes

O centro do Recife será palco, na tarde desta sexta-feira (10), da XII Marcha Pernambuco Contra o Trabalho Infantil. A mobilização, organizada pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FEPETIPE), mira denunciar o aumento alarmante dos casos no estado e cobrar políticas públicas de proteção para crianças e adolescentes.

O protesto ocorre em um momento crítico para Pernambuco. Dados recentes analisados pelo Ministério do Trabalho apontam que o estado se tornou o segundo no Brasil com o maior aumento absoluto de casos de trabalho infantil, registrando um salto de 39,2% em apenas um ano.

Ainda segundo o levantamente, o número de vítimas passou de cerca de 49 mil em 2023 para mais de 68 mil em 2024.

Das Ruas às Redes

Com o tema "Das Ruas às Redes: Crianças e Adolescentes sob Proteção!", a marcha deste ano amplia o debate, conectando a luta histórica contra o trabalho infantil em espaços físicos com os novos desafios do ambiente digital, como a exploração e a "adultização" de crianças por influenciadores.

"A nova lei [ECA Digital] consolida mecanismos de proteção online e conecta a proteção histórica garantida pelo ECA com os desafios atuais que o ambiente da internet nos coloca", afirma Anderson Silva, da coordenação do FEPETIPE.

Apesar dos dados já serem alarmantes, especialistas do Fórum alertam que a realidade pode ser ainda pior, já que as pesquisas oficiais não conseguem captar formas invisíveis de exploração, como a sexual, o envolvimento com o tráfico de drogas e o próprio trabalho infantil digital.

Serviço

  • XII Marcha Pernambuco Contra o Trabalho Infantil
  • Quando: Sexta-feira, 10 de outubro de 2025
  • Onde: Concentração na Praça 13 de Maio, às 14h, com saída em caminhada até o Pátio do Carmo.

