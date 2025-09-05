fechar
Brasil | Notícia

Vídeo de pai e filha viraliza nas redes e expõe diferenças geracionais marcadas pelo trabalho infantil

Vídeo de pai e filha cearenses viraliza ao mostrar diferenças na infância e emociona milhões nas redes com relato sobre trabalho infantil

Por Isabella Moura Publicado em 05/09/2025 às 15:39
Pai e filha emocionam nas redes sociais após gravar uma dinâmica sobre as diferenças entre sua infância
Pai e filha emocionam nas redes sociais após gravar uma dinâmica sobre as diferenças entre sua infância - REPRODUÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Um vídeo publicado nas redes sociais pela influenciadora mirim cearense Larah Rabelo, de apenas 10 anos, emocionou milhões de internautas ao evidenciar as diferenças entre sua infância e a do pai, Airton Gomes, de 30 anos. A gravação, feita como parte de uma trend no TikTok, já ultrapassou 7 milhões de visualizações e provocou reflexões sobre desigualdade social, cuidado infantil e trabalho precoce.

Na dinâmica proposta pela mãe da menina, Aline Rabelo, pai e filha se posicionam lado a lado e dão um passo à frente sempre que se identificam com situações vividas na infância, como “levar lanche para a escola” ou “ter festas de aniversário”.

Enquanto Larah avança em quase todas as perguntas, revelando uma infância com mais estrutura e amparo, Airton permanece parado em boa parte do vídeo, até que, em um momento marcante, ele dá um passo à frente ao ouvir: “Dê um passo se você precisou trabalhar na infância.” Larah, que fica imóvel, começa a chorar ao perceber o contraste. Pai e filha se abraçam emocionados no fim da gravação.

O vídeo viral ganhou repercussão nacional e foi elogiado por retratar de forma sensível e direta o impacto das desigualdades entre gerações, uma realidade ainda presente, especialmente nas regiões mais vulneráveis do país.

Trabalho infantil ainda atinge mais de 1,6 milhão de crianças e adolescentes no Brasil

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE, o trabalho infantil atingia, em 2023, cerca de 1,607 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, o equivalente a 4,2% da população nessa faixa etária. Embora o número represente uma queda de 14,6% em relação a 2022, o problema continua grave, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, onde a vulnerabilidade social é maior.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Entre os que trabalham, mais da metade (55,7%) têm entre 16 e 17 anos, mas os números também preocupam nas faixas mais jovens: 346 mil crianças de 5 a 13 anos foram identificadas em situação de trabalho infantil, além de 366 mil adolescentes de 14 a 15 anos.

Outro dado alarmante é que 586 mil jovens estavam envolvidos em atividades consideradas perigosas, como as listadas na “Lista TIP” (Trabalho Infantil Perigoso), embora esse número tenha caído 22,5% em um ano.

A redução recente está associada à retomada de políticas públicas, aumento da fiscalização por parte do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e melhoria dos rendimentos familiares com a recuperação econômica pós-pandemia. Ainda assim, o cenário exige atenção e políticas contínuas de combate à exploração infantil.

Saiba como acessar o JC Premium

 

 

Leia também

Carlo Acutis: conheça o jovem apaixonado pela tecnologia e por Cristo que será canonizado
IGREJA CATÓLICA

Carlo Acutis: conheça o jovem apaixonado pela tecnologia e por Cristo que será canonizado
Operação policial prende suspeitos de extorquir empresas de internet na Zona Sul do Recife
EXTORSÃO

Operação policial prende suspeitos de extorquir empresas de internet na Zona Sul do Recife

Compartilhe

Tags