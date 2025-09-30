fechar
Pernambuco | Notícia

Morre Malba Lucena, ex-deputada estadual de Pernambuco e referência em educação

Ex-parlamentar faleceu aos 81 anos vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC), deixando legado na inclusão digital e ensino técnico em Pernambuco

Por JC Publicado em 30/09/2025 às 10:42 | Atualizado em 30/09/2025 às 11:32
Morre a ex-deputada estadual Malba Lucena
Morre a ex-deputada estadual Malba Lucena - Reprodução/Instagram @malbalucena

A ex-deputada estadual Malba Lucena morreu nesta terça-feira (30), no Recife. Ela tinha 81 anos e foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A informação foi confirmada pelo ex-deputado federal Charles Lucena, filho de Malba, de acordo com o Diário de Pernambuco.

Trajetória política

Malba Lucena atuou como deputada estadual em dois mandatos, entre 1999 e 2007, pelo PTB. Em 2022, voltou a concorrer ao cargo, desta vez pelo Solidariedade, mas não foi eleita.

Ao longo de sua carreira, dedicou grande parte de seu trabalho à área educacional, sendo lembrada por iniciativas voltadas à democratização do ensino.

Entre suas principais realizações está a criação do Colégio Brasileiro, no Curado II, e a implantação do Curso de Informática Malba Lucena. O projeto, iniciado com valor simbólico de R$ 2, possibilitou que milhares de jovens da periferia tivessem acesso a ensino técnico em informática.

O curso alcançou mais de 1 milhão de pernambucanos e inspirou a expansão de mais de 60 unidades do Instituto Pró-Educar pelo estado, com novos polos sendo planejados para o Sertão.

Despedida

Por meio de nota, o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto, e o primeiro secretário da Casa, Francismar Pontes, lamentaram a perda.

"Externamos os pêsames e solidariedade da Alepe aos familiares e amigos da ex-deputada. Que Deus conforte a todos neste momento de saudade e dor", diz trecho.

O sepultamento de Malba Lucena será realizado no Cemitério Parque das Flores, em data e horário ainda não informados pela família.

