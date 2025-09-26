fechar
Pernambuco | Notícia

Retrofit do antigo prédio do INSS: Governo de Pernambuco publica edital na terça-feira (30)

Certame finalmente dá início à seleção de entidades interessadas na produção de habitacionais de interesse social no edifício histórico

Por Laís Nascimento Publicado em 26/09/2025 às 14:53 | Atualizado em 26/09/2025 às 14:54
Edif&iacute;cio Segadas Viana (antigo INSS) ser&aacute; convertido em novo habitacional para fam&iacute;lias de movimento por moradia
Edifício Segadas Viana (antigo INSS) será convertido em novo habitacional para famílias de movimento por moradia - JC Imgem

Clique aqui e escute a matéria

Ocupado por famílias do Movimento de Luta e Resistência pelo Teto (MLRT) desde 2021, o Edifício Segadas Viana, antigo prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizado no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, vai, finalmente, ter o edital de retrofit publicado pelo Governo de Pernambuco na próxima terça-feira (30).

A gestão estadual divulgou o aviso de chamamento público por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE). A Sessão de Abertura está marcada para o dia 22 de outubro, às 10h.

O edital dá início à seleção pública de entidades privadas, sem fins lucrativos, interessadas na produção de empreendimentos habitacionais de interesse social no edifício histórico.

O chamamento público visa apresentar o projeto de retrofit por uma entidade de luta por moradia para transformar o prédio em um habitacional popular.

A revitalização será viabilizada por meio do programa Minha Casa Minha Vida - Entidades, que tem o Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) como entidade financiadora.

Em setembro de 2024, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o ministro da Previdência, Carlos Lupi, assinaram um protocolo de intenções para a doação ao Estado do edifício.

No último mês de abril, a Cehab anunciou o investimento de cerca de R$ 500 mil em reparos emergenciais na estrutura. A companhia se comprometeu, ainda, que até o fim daquele mês o projeto de retrofit para o prédio, com revitalização do imóvel para uso habitacional, deveria ser apresentado ao Governo Federal.

De acordo com o Governo de Pernambuco, durante as obras definitivas, as famílias vão precisar deixar o imóvel temporariamente, mas devem receber auxílio-moradia no valor de R$ 350.

“Entramos com a possibilidade de construir um acordo e o INSS aceitou a proposta do Governo do Estado de se responsabilizar pelas reformas emergenciais do prédio, que o tornaram habitável para as famílias até que sejam iniciadas as obras definitivas de retrofit”, afirmou a secretária estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Acordo judicial

Além da luta por moradia, o Edifício Segadas Viana também foi fruto de conflito fundiário, que só chegou ao fim em março deste ano.

O acordo que resultou na destinação do imóvel à habitação social ocorreu com intermédio da Comissão de Soluções Fundiárias do TRF5 e da 10ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE).

A conciliação envolveu a participação da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União, da Prefeitura do Recife e do Governo de Pernambuco.

Leia também

Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (26 a 28/09)
Meteorologia

Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (26 a 28/09)
Secretária Erika Lacet deixa Controladoria-Geral de Pernambuco; Renato Cirne assume
MAIS MUDANÇAS

Secretária Erika Lacet deixa Controladoria-Geral de Pernambuco; Renato Cirne assume

Compartilhe

Tags