Campus da UFPE recebe a 7ª edição do Vem Passarinhar Recife com programação especial

O espaço abriga dezenas de espécies de aves já registradas, que poderão ser avistadas pelos participantes durante as trilhas guiadas

O Vem Passarinhar Recife chega à sua sétima edição neste domingo (28), a partir das 7h da manhã, em um dos maiores e mais verdes espaços da cidade: o campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no bairro da Cidade Universitária.

Com 149 hectares de área arborizada, o espaço abriga dezenas de espécies de aves já registradas, que poderão ser avistadas pelos participantes durante as trilhas guiadas. Além da experiência de observação, a manhã reserva atividades especiais.

Atividades diversas

Ao fim da passarinhada, haverá uma roda de conversa com alunos de Paleontologia, do curso de Geologia da UFPE, que vão apresentar, de forma acessível, a fascinante história evolutiva das aves — descendentes diretas dos dinossauros voadores.

Outro destaque é o lançamento do livro Os Manguezais, escrito pelo jovem observador Benjamim Barbosa, de apenas 10 anos, que já se destaca na cena local de birdwatching, ou observação de pássaros.



Imagem de Benjamim Barbosa,jovem escritor do livro Os Manguezais - Divulgação/ Vem Passarinhar

A programação é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo Instagram oficial do projeto (@vempassarinharrecife).

Sobre o projeto

Criado em abril deste ano, o Vem Passarinhar Recife já reuniu centenas de pessoas em praças e parques da cidade, consolidando-se como um movimento que alia lazer, educação ambiental e ciência cidadã. A iniciativa nasceu há mais de duas décadas no Instituto Butantan, em São Paulo, e hoje se espalha por várias capitais brasileiras, com o propósito de aproximar as populações urbanas da natureza que as cerca.

Para Ludmila Portela, diretora da Aviva Ecoatividades e coordenadora do projeto no Recife, o crescimento rápido mostra a força da ideia.

“Estamos muito felizes por chegar à nossa sétima edição com cada vez mais apoiadores e entusiastas da observação de aves. Isso mostra que o projeto tem continuidade e vem reunindo um público diverso, interessado em conhecer e preservar a natureza urbana”, contou.

O Vem Passarinhar Recife conta nesta edição com o apoio da Universidade Federal de Pernambuco, através dos projetos de extensão Exposição PALEO PE: descobrindo antigos habitantes do Território pernambucano e do Museu Itinerante de Geologia e Paleontologia, ambos do Departamento de Geologia, da ONG Save Brasil e da água mineral Santa Joana, fortalecendo a rede de instituições que reconhecem a importância da conservação ambiental em meio urbano.

Serviço

7ª edição do Vem Passarinhar Recife

Data: domingo, 28 de setembro de 2025

Horário: 7h da manhã

Local: Campus da UFPE – Cidade Universitária, Recife

Atividades: passarinhada guiada, bate-papo com paleontólogos da UFPE e lançamento do livro Os Manguezais, de Benjamim Barbosa

Evento Gratuito – inscrições no Instagram @vempassarinharrecife