63 pessoas foram conduzidas a delegacia durante o show de Priscila Senna. Confira o balanço da SDS
Foram registrados 34 boletins de ocorrência de furto na delegacia da Rio Branco. No entanto, a maioria das brigas foram apartadas pela polícia
Nessa quarta-feira (27), o Marco Zero recebeu a gravação do DVD de 15 anos da musa Priscila Senna, mas infelizmente algumas cenas de crime foram vistas nos entornos e no local da festa.
Vídeos que circulam nas redes sociais surpreenderam os espectadores pelo número de pessoas brigando e causando tumulto no evento. No entanto, a maioria das brigas foram apartadas pela polícia.
Segundo o Coronel João Barros, Diretor de Planejamento Operacional da Polícia Militar, alguns grupos teriam marcado brigas fora da área do show, mas logo foram identificados pelas equipes.
“Teve um grupo na Agamenon Magalhães, que fez uma transmissão ao vivo, eles correndo e chamando outro grupo para brigar. Imediatamente esse grupo foi identificado pelos drones, a nossa equipe abordou eles e conduziu-os para a DPCA e Ceplanc.”, exemplificou o Coronel.
Número de flagrantes
Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), 63 pessoas foram conduzidas para a delegacia, sendo 28 adultos e 35 adolescentes, mas apenas duas pessoas foram autuadas em flagrante por porte de arma branca.
O Delegado Paulo Gondim, Gestor da Diretoria Integrada Metropolitana da Polícia Civil explica que 61 dos conduzidos não teriam cometido nenhum ato infracional.
“Os delegados que receberam a ocorrência, entenderam que 61 estavam apenas planejando a prática de tumulto, não chegaram a adentrar especificamente na prática do crime.”, explica o delegado.
Roubos e furtos
Segundo o Coronel João Barros, a maioria das ocorrências foram de furto. Teve apenas um caso de lesão corporal que foi encaminhado para o Hospital da Restauração, mas o paciente foi atendido e liberado rapidamente.
“Nós consideramos que os crimes violentos contra a vida e contra o patrimônio, foram totalmente anulados pela eficiência do policiamento”, relata.
Foram registrados na delegacia da Rio Branco, que é a mais próxima do local do show, 34 boletins de ocorrência por furto.
“Como tinha lá muitas imagens de drone das operativas da SDS e circuitos de câmeras dos comércios em torno do Marco Zero, todas vão ser catalogadas e analisadas para identificar a autoria dos furtadores, para posteriormente serem indiciados e responderão criminalmente.”, explica o delegado Paulo Gondim.
Bombeiros
O Corpo de Bombeiros estava com 10 viaturas preparadas, duas no Marco Zero, sendo um carro de combate a incêndio e um carro de resgate, e mais oito viaturas prontas para atuar no evento caso fosse necessário.
Segundo o Coronel Robson Roberto, do Corpo de Bombeiros, tinha um posto médico no local, para as pessoas que passavam mal e para servir de ponto de referência para levar as vítimas em casos mais graves.
“Então ontem foi um evento que transcorreu dentro da normalidade.”, conclui o Coronel.
