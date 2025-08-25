fechar
Pernambuco lança edital com R$ 3 milhões para pesquisas em Humanidades

Chamada pública vai financiar projetos nas áreas de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Artes e Letras, com inscrições até 25 de setembro

Por Maria Clara Trajano Publicado em 25/08/2025 às 19:35
Lançamento de edital de pesquisa em Humanidades na Facepe - Facepe

O Governo de Pernambuco lançou o Edital APQ Pró-Humanidades 2025, que vai destinar R$ 3 milhões ao financiamento de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Artes e Letras.

A iniciativa é promovida pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE).

Como funciona o edital

As propostas poderão ser submetidas de 25 de agosto a 25 de setembro de 2025, por meio do Sistema AgilFAP. O edital prevê três faixas de financiamento, de acordo com o perfil dos grupos de pesquisa:

  • Faixa A – Grupos Consolidados (doutores há mais de 15 anos): até R$ 120 mil;
  • Faixa B – Grupos Emergentes (doutores entre 9 e 15 anos): até R$ 80 mil;
  • Faixa C – Jovens Doutores (até 8 anos de titulação): até R$ 50 mil.

Embora os projetos possam ter tema livre, o Estado considera prioritárias áreas como:

  • Cultura, Território e Economia Criativa;
  • Trabalho, Juventude e Desigualdades Estruturais;
  • Cidadania, Direitos Humanos e Democracia;
  • Educação, Inovação e Vulnerabilidades Socioambientais;
  • Memória, Narrativas e Justiça Epistêmica;
  • Cidade, Urbanização e Desenvolvimento Sustentável;
  • Instituições, Política Internacional e Políticas Públicas.

Importância do fomento à pesquisa

Durante o lançamento, a diretora científica da Facepe, Flávia Frédou, destacou o novo edital e apresentou um panorama das ações já realizadas pela fundação, ressaltando a importância da política contínua de incentivo à pesquisa.

A secretária-executiva de Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação, Teresa Maciel, também participou da solenidade e reforçou a relevância do fortalecimento das Humanidades para apoiar a formulação de políticas públicas mais inclusivas.

Para a diretora-presidente da Facepe, Fernanda Pimentel, o edital reafirma o compromisso do Estado em valorizar a ciência como instrumento de transformação social.

O edital completo pode ser consultado no site da Facepe.

