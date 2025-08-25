Pernambuco lança edital com R$ 3 milhões para pesquisas em Humanidades
Chamada pública vai financiar projetos nas áreas de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Artes e Letras, com inscrições até 25 de setembro
O Governo de Pernambuco lançou o Edital APQ Pró-Humanidades 2025, que vai destinar R$ 3 milhões ao financiamento de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Artes e Letras.
A iniciativa é promovida pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE).
Como funciona o edital
As propostas poderão ser submetidas de 25 de agosto a 25 de setembro de 2025, por meio do Sistema AgilFAP. O edital prevê três faixas de financiamento, de acordo com o perfil dos grupos de pesquisa:
- Faixa A – Grupos Consolidados (doutores há mais de 15 anos): até R$ 120 mil;
- Faixa B – Grupos Emergentes (doutores entre 9 e 15 anos): até R$ 80 mil;
- Faixa C – Jovens Doutores (até 8 anos de titulação): até R$ 50 mil.
Embora os projetos possam ter tema livre, o Estado considera prioritárias áreas como:
- Cultura, Território e Economia Criativa;
- Trabalho, Juventude e Desigualdades Estruturais;
- Cidadania, Direitos Humanos e Democracia;
- Educação, Inovação e Vulnerabilidades Socioambientais;
- Memória, Narrativas e Justiça Epistêmica;
- Cidade, Urbanização e Desenvolvimento Sustentável;
- Instituições, Política Internacional e Políticas Públicas.
Importância do fomento à pesquisa
Durante o lançamento, a diretora científica da Facepe, Flávia Frédou, destacou o novo edital e apresentou um panorama das ações já realizadas pela fundação, ressaltando a importância da política contínua de incentivo à pesquisa.
A secretária-executiva de Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação, Teresa Maciel, também participou da solenidade e reforçou a relevância do fortalecimento das Humanidades para apoiar a formulação de políticas públicas mais inclusivas.
Para a diretora-presidente da Facepe, Fernanda Pimentel, o edital reafirma o compromisso do Estado em valorizar a ciência como instrumento de transformação social.
O edital completo pode ser consultado no site da Facepe.
