Pernambuco lança edital com R$ 3 milhões para pesquisas em Humanidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Chamada pública vai financiar projetos nas áreas de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Artes e Letras, com inscrições até 25 de setembro

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco lançou o Edital APQ Pró-Humanidades 2025, que vai destinar R$ 3 milhões ao financiamento de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Artes e Letras.

A iniciativa é promovida pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE).

Como funciona o edital

As propostas poderão ser submetidas de 25 de agosto a 25 de setembro de 2025, por meio do Sistema AgilFAP. O edital prevê três faixas de financiamento, de acordo com o perfil dos grupos de pesquisa:

Faixa A – Grupos Consolidados (doutores há mais de 15 anos): até R$ 120 mil;

Faixa B – Grupos Emergentes (doutores entre 9 e 15 anos): até R$ 80 mil;

Faixa C – Jovens Doutores (até 8 anos de titulação): até R$ 50 mil.

Embora os projetos possam ter tema livre, o Estado considera prioritárias áreas como:

Cultura, Território e Economia Criativa;

Trabalho, Juventude e Desigualdades Estruturais;

Cidadania, Direitos Humanos e Democracia;

Educação, Inovação e Vulnerabilidades Socioambientais;

Memória, Narrativas e Justiça Epistêmica;

Cidade, Urbanização e Desenvolvimento Sustentável;

Instituições, Política Internacional e Políticas Públicas.

Importância do fomento à pesquisa

Durante o lançamento, a diretora científica da Facepe, Flávia Frédou, destacou o novo edital e apresentou um panorama das ações já realizadas pela fundação, ressaltando a importância da política contínua de incentivo à pesquisa.

A secretária-executiva de Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação, Teresa Maciel, também participou da solenidade e reforçou a relevância do fortalecimento das Humanidades para apoiar a formulação de políticas públicas mais inclusivas.

Para a diretora-presidente da Facepe, Fernanda Pimentel, o edital reafirma o compromisso do Estado em valorizar a ciência como instrumento de transformação social.

O edital completo pode ser consultado no site da Facepe.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />