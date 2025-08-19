UFPE e Stellantis prorrogam prazo de inscrições para curso de pós-graduação em Engenharia Automotiva, em parceria com a Facepe e a Secti
As inscrições podem ser feitas até 22 de agosto de 2025, às 14h, e as aulas terão início em 20 de outubro de 2025. São oferecidas 75 vagas
Engenheiros e profissionais de áreas afins têm mais tempo para se candidatar à 4ª edição do Programa de Residência Tecnológica em Engenharia Automotiva, promovido pela Stellantis em parceria com o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE), a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco (SECTI). O prazo para inscrições foi prorrogado até 22 de agosto de 2025, às 14h.
A iniciativa é uma pós-graduação Lato Sensu gratuita, com duração de seis meses, voltada à formação de especialistas para atuar em projetos de ponta no setor automotivo. Ao todo, são oferecidas 75 vagas distribuídas em três áreas estratégicas: Controle do Sistema de Injeção, Calibração do Módulo de Injeção Eletrônica e Desenvolvimento de Software para o Setor Automotivo.
Os 20 primeiros colocados em cada módulo receberão uma bolsa de R$ 4 mil por mês durante todo o período de formação, totalizando R$ 24 mil. Podem se inscrever graduados em Engenharia Elétrica, Eletrônica, Controle e Automação, Mecatrônica, Mecânica, Produção Mecânica, Computação, Ciência da Computação, Engenharia de Software ou áreas correlatas, com inglês avançado ou fluente.
A residência será realizada em formato híbrido, com cinco meses de aulas teóricas online e um mês de formação prática, que poderá ocorrer de forma presencial ou remota. A carga horária total é de 360 horas, com certificado homologado pela UFPE.
“Com este programa, oferecemos aos jovens talentos a oportunidade de atuar em projetos de ponta, fortalecendo o papel do Brasil e da América do Sul como protagonistas em inovação automotiva. Acreditamos que inovação e desenvolvimento humano caminham juntos, e, por isso, unimos forças com a UFPE para criar um ambiente que integra conhecimento acadêmico e prática tecnológica”, afirma Márcio Tonani, vice-presidente sênior dos Centros Técnicos de Engenharia da Stellantis para a América do Sul.
Para o coordenador do programa, Abel Guilhermino, a parceria entre academia, governo e indústria é estratégica: “A formação da tríplice hélice UFPE (academia), FACEPE/SECTI (governo) e Stellantis (indústria) mostra que os programas de residência tecnológica têm sido um verdadeiro sucesso como porta de entrada de profissionais para o setor automotivo. Nesse contexto, a parceria com a Stellantis é essencial para a formação de profissionais alinhados com as tecnologias mais recentes e preparados para enfrentar os grandes desafios tecnológicos dos próximos anos.”
As inscrições podem ser feitas até 22 de agosto de 2025, às 14h, e as aulas terão início em 20 de outubro de 2025. Todas as informações sobre o curso, o processo seletivo e o cronograma estão disponíveis no edital, acessível neste link: clique aqui.