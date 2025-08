Programa Estelar Jovem Aprendiz 2025 oferece 700 vagas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As vagas estão distribuídas entre as unidades da Stellantis em Betim, Contagem e Itaúna (MG) e Goiana (PE). Podem se inscrever jovens de 18 a 21 anos

A Stellantis está com inscrições abertas para o Programa Estelar Jovem Aprendiz 2025. Ao todo, são 700 novas vagas distribuídas entre as unidades da companhia em Betim, Contagem e Itaúna (MG) e Goiana (PE), com início das atividades previsto entre agosto e novembro deste ano.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter entre 18 e 21 anos, ensino médio completo, residir em uma das localidades onde as vagas estão disponíveis e ter interesse em atuar nas áreas administrativas e/ou de produção.

“Os jovens que ingressam no programa recebem suporte qualificado para sua formação, além da orientação de profissionais experientes da Stellantis. Hoje, contamos com mais de 30 mil colaboradores na América do Sul, muitos dos quais participaram do programa Jovem Aprendiz e iniciaram suas trajetórias na empresa dessa forma. É uma oportunidade para começar a carreira em um ambiente que valoriza o aprendizado contínuo, a inovação e o desenvolvimento de habilidades para o futuro,” destaca Massimo Cavallo, vice-presidente sênior de Recursos Humanos da Stellantis para a América do Sul.

Durante o programa, os jovens terão uma experiência completa de aprendizado, que combina prática na empresa com formação técnica no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A jornada tem duração de até dois anos, com carga horária de 4 a 6 horas diárias, definida conforme a necessidade da área de atuação. Nos cursos de 4 horas, o jovem participará apenas da formação teórica no Senai, sem prática na empresa.

Entre os benefícios oferecidos, estão bolsa-auxílio, vale-transporte e/ou fretado, alimentação (refeição no local, cesta básica ou vale-alimentação), seguro de vida, plano de saúde, acesso ao Gympass/Wellhub, Clube Mais Stellantis, suporte psicossocial por meio do Programa Conte Comigo e outros.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site: https://programaestelar.com.br/