Entrega de 128 apartamentos transforma a vida de famílias da Comunidade do Pilar
O conjunto, erguido com investimento de R$ 20 milhões, marca um avanço na política habitacional da atual gestão
Clique aqui e escute a matéria
A Prefeitura do Recife realizou, nesta terça-feira (19), a entrega de 128 apartamentos do Habitacional Papa Francisco, no bairro do Recife.
O conjunto, erguido com investimento de R$ 20 milhões provenientes do Orçamento-Geral da União (OGU) e contrapartida municipal, marca um avanço na política habitacional da atual gestão.
Comunidade do Pilar
As unidades foram destinadas a famílias da Comunidade do Pilar, que aguardavam há anos pelo sonho da casa própria.
O empreendimento integra o programa Recentro, de requalificação da área central da cidade, e foi inaugurado pelo prefeito João Campos, com bênção simbólica conduzida por líderes da Arquidiocese de Olinda e Recife.
Durante a cerimônia, João Campos destacou a importância do projeto para a comunidade. “Fizemos aqui uma parte com recursos próprios da prefeitura e conseguimos avançar até a conclusão. Vamos seguir nessa luta, já inscrevemos novas moradias no Minha Casa Minha Vida e continuaremos investindo na cidade”, afirmou o prefeito.
Sobre o habitacional
O habitacional ocupa uma área de 6,1 mil m² e é composto por quatro blocos de 32 unidades, totalizando 128 apartamentos com metragens entre 39,42 m² e 41,75 m².
Os imóveis possuem dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro social. As famílias beneficiadas, que já residiam na comunidade, receberam auxílio-moradia durante a execução da obra. Outras 128 unidades ainda serão construídas no local.
Moradora do Pilar há mais de 20 anos, Patrícia Leite, de 39 anos, comemorou a conquista. “Foram dez anos de espera. Hoje é um dia de vitória, porque posso oferecer uma moradia digna aos meus filhos”, disse emocionada.
O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Victor Marques, ressaltou o apoio do governo federal para a viabilização do projeto.
“Uma parte dos recursos foi destinada pela União. Hoje, 128 famílias iniciam uma nova história, e temos orgulho de fazer parte disso”, afirmou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Descobertas durante a obra
Além das novas moradias, o processo de construção resultou em importantes descobertas arqueológicas na área.
Desde 2015, pesquisas conduzidas por universidades federais identificaram cerca de 40 mil fragmentos históricos, além de vestígios do Forte de São Jorge, estruturas do século XVI e indícios de um antigo cemitério.
Investimentos
A Praça do Pilar, que integra o espaço do habitacional, também passará por melhorias. O local ganhará um novo mural dentro do programa Colorindo o Recife e terá a ampliação da Rota da Infância, em execução desde 2022.
De acordo com a Prefeitura do Recife, a atual gestão já viabilizou a construção de mais de 5 mil unidades habitacionais desde 2021, entre obras concluídas, em andamento e em fase de licitação.
Sete conjuntos já foram entregues, somando 1.736 moradias. Outras iniciativas incluem contenções definitivas de encostas, que beneficiaram cerca de 16 mil famílias.