Programa Mães de Pernambuco fica em 2º lugar no Prêmio Gov.Digital 2025
Iniciativa beneficia mais de 100 mil mães vulneráveis no estado e se destaca como o maior programa de transferência de renda do Norte e Nordeste
O Programa Mães de Pernambuco conquistou o segundo lugar no Prêmio ABEP-TIC de Excelência em Governo Digital 2025, na categoria Melhor Solução de Governo Digital Inclusivo.
O resultado foi anunciado nesta quinta-feira (7), durante a SECOP 2025, em Brasília, considerado o maior evento brasileiro de inovação pública e transformação digital.
Uso de dados para alcançar quem mais precisa
O programa atende mulheres em situação de maior vulnerabilidade, com repasse de renda para gestantes, mães e responsáveis por crianças de até seis anos sem vínculo formal de trabalho. A seleção das beneficiárias é feita a partir de uso estratégico de dados, o que garante precisão e amplia o alcance das políticas públicas.
Lançado em março de 2024 pela governadora Raquel Lyra, o Mães de Pernambuco é considerado o maior programa de transferência de renda do Norte e Nordeste. Desde o início, já foram investidos cerca de R$ 446,9 milhões, beneficiando mais de 129 mil mulheres.
Trabalho conjunto
"Estar entre os melhores do país nesse prêmio é a confirmação de que estamos promovendo uma gestão baseada na escuta, na eficiência e nas reais necessidades da população", afirmou o secretário Carlos Braga.
Para a secretária executiva de Assistência Social, Andreza Pacheco, a conquista simboliza o compromisso do estado com a infância e as mulheres: "A inclusão digital, neste caso, tem rosto, tem nome e tem urgência".
A Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI) participou ativamente na construção do projeto, como conta a diretora de Tecnologia para Informações Corporativas, Flávia Danzi: "A ATI fornece todo o arcabouço tecnológico e seguro, enquanto que a Secretaria de Assistência Social viabiliza o programa, isso é excelente para o Estado de Pernambuco", conclui.
