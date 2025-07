Nova lei urbanística do Recife pode afetar patrimônio histórico, alerta Ministério Público

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) alertou a Câmara Municipal do Recife sobre possíveis prejuízos que a capital pernambucana poderia ter com o Projeto de Lei nº 12/2024, que trata do novo ordenamento para o parcelamento, uso e ocupação do solo.

A manifestação defende o patrimônio histórico e cultural do Recife e demonstra preocupação com propostas apresentadas em relação às possíveis mudanças dos imóveis situados em Zonas Especiais de Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural (ZEPHs).

Segundo o alerta do MPPE, as mudanças representam grave risco à integridade paisagística e à coerência dos conjuntos protegidos, podendo abrir caminho para intervenções que alterem o caráter histórico das áreas tombadas e do entorno protegido.

O Ministério Público solicitou o cancelamento da autorização do remembramento dos imóveis e destacou que qualquer alteração em normas que afetem o patrimônio cultural precisa de estudos, pareceres de órgãos de preservação e consulta à população diretamente afetada.

De acordo com os autores da manifestação, o documento busca evitar que retrocessos institucionais sejam consolidados em leis urbanísticas que afetem de forma permanente a paisagem urbana e a identidade cultural do Recife.

Além do MPPE, o documento é assinado por arquitetos, urbanistas, professores universitários e pesquisadores da área de patrimônio.

Proposta de lei em discussão

O projeto de lei tem como objetivo modernizar a atual Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) e implementar as diretrizes do novo Plano Diretor do município.

Já em fase final, o projeto visa reorganizar o território com base em macrozonas e setores específicos, com parâmetros voltados à sustentabilidade urbana e à valorização de zonas especiais como ZEIS, ZEPH e ZEC.

A nova legislação também deve criar instrumentos voltados à requalificação de imóveis ociosos e ao incentivo à habitação de interesse social.

Confira alguns dos pontos discutidos:

Zonas Especiais de Interesse Social

São áreas prioritárias para regularização fundiária e provisão de infraestrutura

Zonas de Centralidade

Permanecem reconhecidas por sua função estratégica no tecido urbano

Zonas de Preservação

Recebem diretrizes específicas para salvaguarda da memória cultural

Habitação de interesse social

Permissão da ampliação da área construída privativa quando se trata de habitação de interesse social, ou seja, número maior de unidades habitacionais por empreendimento. Estima-se que as áreas de potencial construtivos dos lotes aumentem em quase 50%

Retrofit

Criação de bônus ou crédito construtivo a partir da priorização de projetos de retrofit de edificações no Centro. Pelo texto, a cada metro quadrado reformado nos bairros da Boa Vista, Santo Antônio, São José e do Recife com destinação a uso habitacional, o construtor recebe um metro quadrado para obras em Boa Viagem, quando da Outorga Onerosa do Direito de Construir. No caso de habitação social nos bairros citados do Centro do Recife, o crédito passa de 1 metro quadrado para 2 metros quadrados