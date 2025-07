Recife sedia 2º Encontro Nacional de Agricultura Urbana e debate fome e justiça climática

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, a cidade do Recife vai sediar o 2º Encontro Nacional de Agricultura Urbana (ENAU), com representantes de todas as regiões do Brasil para valorizar experiências de agricultoras e agricultores urbanos, periurbanos e de comunidades tradicionais.

Partindo do tema “Cidades que plantam! Agriculturas urbanas na luta contra fome e por justiça climática”, a programação contará com seminários, rodas de conversa, oficinas, intercâmbios por experiências locais, apresentações culturais e uma feira agroecológica com produtos vindos de diferentes territórios urbanos.

Realizado pelo Coletivo Nacional de Agricultura Urbana (CNAU), o encontro busca articular o movimento e trocar conhecimentos sobre políticas públicas, agroecologia, soberania alimentar e justiça climática.

Entre os temas em destaque estão a implementação da Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, a luta por justiça climática, o combate à fome, a segurança alimentar e o fortalecimento de redes locais e nacionais de agricultura urbana.

O evento é realizado em parceria com a Articulação de Agricultura Urbana e Periurbana da Região Metropolitana do Recife (AUP RMR), que reúne iniciativas como hortas comunitárias, quintais produtivos, coletivos de compostagem, cozinhas solidárias, ocupações e projetos agroecológicos, ONGs, órgãos públicos municipais e estaduais.

A alimentação será promovida pela Cozinha Solidária do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), com a produção agroecológica de agricultores da Região Metropolitana de Recife. O encontro também terá compostagem de resíduos orgânicos, feita pelo Coletivo Várzea Composta.

No último dia de atividades, a Praça da Várzea terá atividades abertas ao público. Das 8h às 16h30, acontecerá a Feira de Sabores e Saberes, com expositores da agricultura urbana de diversos estados brasileiros.

Em paralelo com a feira, pela manhã haverá a plenária final do evento com a leitura da carta política do 2º ENAU e pela tarde será realizado um ato público, atividades de trocas de sementes e mudas, e programação cultural.

O encontro tem apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), da Prefeitura de Recife, das Universidades Federais de Pernambuco (UFPE) e Rural de Pernambuco (UFRPE), do Fiocruz Pernambuco, da Universidade de Brasília (UnB), do The Pollination Project, da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese), do Centro Cultural Brasil-Alemanha do Recife (CCBA) e da Incubacoop.