Compesa conclui serviços do Sistema Pirapama e abastecimento começa a ser restabelecido no Grande Recife

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) concluiu as intervenções programadas no Sistema Pirapama, localizado no Cabo de Santo Agostinho, na tarde da última quinta-feira (24), antes do prazo previsto.

O retorno do abastecimento iniciou ainda ontem, mas acontece de forma gradual no Cabo, em Jaboatão dos Guararapes e no Recife, devido ao porte de Pirapama, considerado o maior sistema em produção de água do estado.

De acordo com a companhia, até a água começar a ser distribuída, as unidades operacionais que compõem o sistema precisam voltar à funcionalidade de forma lenta e gradual, a fim de evitar estouramentos e outras intercorrências.

Após o retorno da operação do sistema, é necessário um período para que a água chegue às casas com a pressão adequada, o que, segundo a Compesa, pode levar alguns dias em algumas localidades, como nas áreas de final de rede, onde a água demora mais a chegar, a exemplo de alguns pontos de Brasília Teimosa, Cordeiro e Torre, no Recife.

“Cada unidade precisa ser testada, os reservatórios e adutoras necessitam de tempo para receber a água produzida. A questão da qualidade da água a ser distribuída é outro fator importante no retorno da operação de um sistema de abastecimento”, explicou o diretor de Produção e Planejamento Operacional, Flávio Coutinho.

Serviços realizados

A paralisação de Pirapama foi iniciada às 20h da última terça-feira (22), com o objetivo de realizar serviços de manutenção nas estações elevatórias e de tratamento do sistema. Esta foi a primeira manutenção preventiva desde a sua inauguração do sistema, há 15 anos.

Os trabalhos incluíram a substituição e instalação de válvulas, retirada de vazamentos, limpeza de reservatórios, substituição de registros, dentre outros serviços distribuídos em nove frentes de atuação simultâneas.

“Essa etapa da obra, que não poderia ser executada com o sistema em carga, faz parte de um projeto maior, um investimento de R$ 22 milhões. Quando a obra for concluída, em dezembro, vamos eliminar o rodízio em Marcos Freire e melhorar a distribuição de água na UR-11, em Jaboatão dos Guararapes. Essa iniciativa também irá viabilizar outras intervenções para atender o bairro do Ibura”, explicou o diretor da Compesa, Alex Campos.