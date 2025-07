Orla de Piedade: obra iniciada em 2022 é retomada após paralisação e atrasos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A requalificação da orla de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, foi retomada na última segunda-feira (22) pela gestão municipal. As intervenções nos 10,5 quilômetros de extensão foram iniciadas em 2022 e tiveram uma paralisação.

De acordo com o prefeito Mano Medeiros, a pausa aconteceu devido a “ajustes administrativos com os entes federativos envolvidos, especialmente quanto ao repasse de recursos”.

Após três anos, as obras chegam ao trecho entre a Igrejinha de Piedade e a divisa com o Recife. Ao longo dos dois quilômetros do calçadão, serão implantadas uma ciclovia, pista de cooper, espaços de convivência e contemplação, bancos, áreas de esporte e lazer e banheiros públicos.

A falta de banheiros públicos e chuveiros é uma das demandas de infraestrutura que mais afeta a população.

Comerciante em Barra de Jangada, Ronildo de Souza destacou a sensação de abandono na praia. “Eu sinto falta de banheiro químico, chuveiro e limpeza aqui na orla de Barra de Jangada, que é praticamente abandonada. Às vezes eu mando os clientes irem para o banheiro na minha casa porque aqui não tem”.

O projeto prevê, ainda, a instalação de lâmpadas de LED, em 358 pontos, nova sinalização e acessibilidade. O piso será composto por trechos com blocos intertravados e pedras portuguesas, além de piso tátil.

Atraso nas obras

O projeto da nova orla de Jaboatão foi lançado em 2021. Ao todo, a estimativa inicial era de R$ 20 milhões, distribuídos pelo governo federal por meio de emendas parlamentares.

As intervenções foram divididas em três fases:

No trecho do Serviço Social do Comércio (Sesc) até a Igrejinha de Piedade

No trecho da Igrejinha até a Avenida Boa Viagem, no Recife

No trecho do Sesc até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho

Já entregue, o primeiro trecho passará agora por manutenção, incluindo capinação e limpeza, pintura de meio-fio, substituição de bancos danificados, conserto de gazebos e troca de placas.

Ele havia sido prometido, inicialmente, para o final de 2021, mas foi finalizado apenas em março de 2022.

Em agosto de 2022, a Prefeitura de Jaboatão anunciou uma previsão para o segundo trecho: o último trimestre de 2023. Ao JC, na época, a gestão afirmou que a espera foi devido à primeira etapa ter sido “feita com outra fonte de recursos”.

Projeto

A nova orla de Jaboatão conta com projeto de ampliação do calçadão em alguns trechos e construção em outros, ciclovia de 8,7 km de extensão (conectando-se com as dos dois municípios vizinhos), pista de cooper, espaços de convivência e contemplação, com a devida sinalização e acessibilidade. Novas árvores serão plantadas, para dar sombreamento e melhorar o microclima.

O calçadão foi desenhado de forma a garantir a harmonia da paisagem na transição entre os municípios, mas assumindo identidade própria, mesclando piso intertravado e pedras portuguesas, além de garantir o piso tátil, sinalizando obstáculos para pessoas com deficiência visual.

Os bancos também seguem essa proposta de harmonização e serão em concreto. A iluminação passará a ser toda em LED, dando mais segurança e economia. Posteriormente à conclusão da obra, serão implantados equipamentos de esportes e lazer.



