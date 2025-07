Bairros do Grande Recife ficam sem água por 72h a partir desta terça (22); entenda cronograma da Compesa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho serão impactados por uma manutenção preventiva no Sistema Pirapama, localizado no Cabo de Santo Agostinho.

A intervenção, realizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), vai interromper o abastecimento de água por aproximadamente 72 horas.

Essa será a primeira manutenção preventiva feita na maior unidade produtora de água de Pernambuco desde sua entrada em operação, há 15 anos.

Durante o processo, serão revisados todos os componentes operacionais do sistema, com o objetivo de melhorar o desempenho da estrutura e garantir maior eficiência no fornecimento de água.

Quando será a paralisação de água?

A paralisação terá início às 20h desta terça-feira (22).

As intervenções têm como objetivo aumentar a eficiência do sistema, possibilitando a recuperação de 200 litros de água por segundo.

Além dos ajustes voltados para elevar a capacidade de produção e aprimorar o desempenho do sistema, as ações também têm caráter preventivo, com a intenção de evitar paralisações emergenciais futuras, que, por sua natureza, não permitem aviso prévio à população.

Os serviços serão iniciados às 8h desta quarta-feira (23), que vão durar 48 horas.

No entanto, a paralisação do sistema começa 12 horas antes, já na noite da terça-feira (22), para o esvaziamento das tubulações.

Qual é a previsão de conclusão?

A conclusão dos trabalhos está prevista para as 22h da quinta-feira (24).

Após essa etapa, serão necessárias mais 12 horas para o restabelecimento do sistema, com o enchimento dos reservatórios e das adutoras.

O início da regularização do fornecimento de água está programado para a sexta-feira (25), de forma gradual, conforme o calendário de abastecimento vigente nas áreas que operam em regime de rodízio.

"O planejamento desta paralisação vem sendo traçado há meses e vai envolver uma força tarefa estruturada com profissionais de diversas áreas, que irão atuar de forma continua, sem interrupção, para que tudo ocorra dentro do cronograma previsto", explicou o presidente da Compesa, Alex Campos.

"Escolhemos o mês de julho para a execução desses serviços por ser um período de férias escolares, minimizando os impactos na sociedade”, concluiu.

Sistema Pirapama e a produção de água na RMR

O Sistema Pirapama é responsável por 34% da produção de água distribuída na Região Metropolitana do Recife e a Compesa reconhece o impacto da interrupção no dia a dia da população.

Por isso, está comunicando com antecedência para que todos possam se programar.

Manutenções preventivas são fundamentais para o bom funcionamento do sistema, assim como revisões periódicas são essenciais para a saúde.

Confira as áreas afetadas

Recife

Áreas afetadas com falta de água:

Afogados

Aflitos

Areias

Bairro do Recife

Barro

Boa Viagem

Bongi

Brasília Teimosa

Cabanga

Caçote

Coelhos

Curado

Derby

Espinheiro

Estância

Graças

Ibura

Imbiribeira

Ilha do Leite

Ipsep

Jardim São Paulo

Jiquiá

Joana Bezerra

Jordão

Madalena

Mangueira

Mustardinha

Paissandu

Parte da Encruzilhada

Parte do Cordeiro

Pina

Prado

San Martin

Sancho

Santo Amaro

Santo Antônio

São José

Setúbal

Soledade

Tijipió

Torre

Zumbi

Jaboatão dos Guararapes (falta de água)

Barra de jangada

Cajueiro Seco

Candeias

Comportas

Curcurana

Jardim Guararapes

Jardim Jordão

Jardim Prazeres

Lagoa das Garças

Massangana

Massaranduba

Muribeca

Piedade

Prazeres

Sotave

Tieta

Cabo de Santo Agostinho (falta de água)

Todo o município, exceto as localidades de Charneca, Novo Horizonte, Rosário e Gaibu (abastecidas por outro sistema).

