Recife sedia seminário em homenagem ao Dia Internacional Nelson Mandela nesta sexta-feira (18)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Um seminário em celebração ao Dia Internacional Nelson Mandela será realizado no Recife nesta sexta-feira (18), a partir das 9h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), no bairro de Santo Antônio.

Aberto ao público, o seminário tem como objetivo homenagear o legado de ativismo do líder sul-africano, reconhecendo, valorizando e disseminando os princípios por ele defendidos - como a promoção da igualdade étnico-racial, dos direitos humanos e dos valores democráticos.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla.

Entre os nomes confirmados estão João Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil África; Dulce Maria Pereira, ex-presidente da Fundação Palmares; além de procuradores, juízes, representantes do Movimento Negro Unificado e integrantes da rede de mulheres de comunidades tradicionais.

Ao final do evento, ocorrerá o lançamento do Fórum de Combate ao Racismo em Pernambuco.

O evento é promovido em parceria com instituições públicas, organizações governamentais e não governamentais (ONGs) - o Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco é um dos participantes.

Nelson Mandela foi um líder anti-apartheid e anti-racista sul-africano, conhecido por sua luta contra a segregação racial e por sua defesa da igualdade e justiça social. Ele se tornou um símbolo global de resistência e reconciliação, servindo como presidente da África do Sul de 1994 a 1999.

Confira a programação do Seminário - Dia Internacional Nelson Mandela, no Recife:

9h Abertura (atividade cultural).

9h20 - Contextualização Institucional – Ana Cristina da Silva – Juíza do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 6. Região e Leonardo Osório Mendonça - Procurador do Trabalho – Ministério Público do Trabalho da 6. Região

9h40 - Contextualização Sociedade Civil – Maria Bernadete Lopes da Silva Aymar - Coordenação rede de mulheres de comunidades tradicionais e Pedro Cavalcante – Representante do Movimento Negro Unificado

10h - Palestra de Abertura (Dulce Maria Pereira – Comunicadora Social, ex Diplomata e ex Presidente da Fundação Cultural Palmares e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa)

10h30 - Palestra Enfrentamento ao Racismo (Dra. Maria Bernadete Martins de Azevedo Figueiroa – Procuradora de Justiça aposentada do Ministério Público de Pernambuco)

11h - Palestra Regras de Mandela (Euclides e Marcos Pereira)

11h30 - Palestra de Encerramento – Mandela – ícone Mundial de Reconciliação e Justiça Social - João Bosco Monte – Presidente do Instituto Brasil África e Secretário de Relações Internacionais e Institucionais da Prefeitura de Fortaleza)

12h – Lançamento do Fórum de Combate ao Racismo em Pernambuco

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Nelson Mandela foi um líder anti-apartheid e anti-racista sul-africano, conhecido por sua luta contra a segregação racial e por sua defesa da igualdade e justiça social. Ele se tornou um símbolo global de resistência e reconciliação, servindo como presidente da África do Sul de 1994 a 1999.