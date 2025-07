Após anos de abandono, Casarão da Várzea será isolado e pode virar equipamento público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Moradores solicitaram à Prefeitura medidas emergenciais, como limpeza, isolamento, iluminação do espaço e rondas de vigilância da Guarda Municipal

Abandonado há mais de 10 anos, o Casarão da Várzea, na Zona Oeste da capital pernambucana, vai finalmente começar a receber intervenções do poder público. Após cobranças da comunidade, a Prefeitura do Recife anunciou que vai isolar o terreno com tapumes nesta terça-feira (15).

Em 2015, o equipamento se tornou um Imóvel Especial de Preservação (IEP) por sua importância arquitetônica, já que é considerado o único exemplar de chalé romântico de influência inglesa com dois pavimentos na cidade. A classificação impede a demolição e alterações de suas características originais e obriga o proprietário - neste caso, a gestão municipal - a conservá-lo.

Porém, desde então nenhuma medida efetiva foi tomada e do imóvel restaram as ruínas e a função de servir de depósito de lixo, com acúmulo de latas de cerveja, metralha, restos de comida, plástico e vidros.

Diante deste cenário e da sensação de insegurança, os moradores da região solicitaram à Prefeitura do Recife medidas emergenciais no Casarão e no terreno, como limpeza integral, isolamento, iluminação do espaço e rondas de vigilância da Guarda Municipal.

Além de isolar o terreno, a Prefeitura informou que vai iniciar as ações de zeladoria na localidade. A gestão também anunciou que, por meio da Conviva Mercados e Feiras, concluiu o projeto para a transformação do espaço em equipamento público e, no momento, está em busca de recursos para viabilizar sua requalificação.

Histórico de abandono

Projeto de movimento popular é transformar Casarão da Várzea em mercado público, com centro comunitário e quintal artístico - JAILTON JR./JC IMAGEM

Desde 2023, o processo de requalificação do Casarão da Várzea se arrasta. Em outubro daquele ano, após ordem judicial, a Prefeitura do Recife anunciou uma licitação para transformar o espaço em um mercado público - o que ainda não aconteceu.

Há um ano, em julho de 2024, a Conviva se reuniu com o Movimento Salve o Casarão da Várzea para conhecer a proposta comunitária de intervenção para o equipamento histórico.

O projeto apresentado pelo movimento inclui boxes de comércio e serviços, salas para exposições e cursos, palco e espaço agro-pedagógico. O objetivo é transformar o espaço em um mercado público, com centro comunitário e quintal artístico.