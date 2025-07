Jovem morre baleado após carro furar blitz no Recife; família questiona ação da PM

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um jovem de 29 anos morreu a tiros após o carro onde ele estava como passageiro furar uma blitz em Setúbal, Zona Sul do Recife, na noite da última sexta-feira (11). De acordo com a versão oficial da Polícia Militar, na tentativa de fuga os ocupantes do veículo atiraram contra o efetivo do 1º Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran). Familiares da vítima e os outros jovens negam.

Segundo parentes, o grupo de amigos havia participado de uma partida de futebol na praia de Boa Viagem e, no retorno para casa, encontrou uma blitz. O motorista alegou que estava com a documentação do IPVA atrasa, por isso decidiu não obedecer a ordem de parada. Ao acelerar o carro para fugir, os tiros teriam sido disparados pelos militares.



O supervisor de telecomunicações Lucas Brendo da Silva foi um dos baleados. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde morreu. Outro ocupante do carro também atingido segue internado em estado grave na mesma unidade de saúde. Ele teria passado por cirurgia.

A Polícia Militar disse, em nota oficial à imprensa, que, na tentativa de evasão da blitz, "os ocupantes do carro efetuaram disparos de arma de fogo contra o efetivo". E que, após o grupo ser rendido, foram apreendidas duas armas de fogo, um simulacro e oito munições deflagradas.

Além dos dois jovens feridos, outros dois foram detidos e conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

A Polícia Civil informou que a Força-Tarefa de Homicídios registrou as ocorrências "de porte ilegal de arma de fogo, desobediência, resistência, direção perigosa, dano/depredação e uma morte decorrente de intervenção de agente do Estado".

Os detidos foram ouvidos no DHPP e liberados. O veículo, com várias marcas de tiros, vai passar por perícia. A investigação continua para esclarecer a dinâmica dos fatos.

FAMÍLIA GARANTE QUE GRUPO NÃO TINHA ARMAS



Parentes dos jovens estão revoltados com a versão oficial da PM de que o grupo estava com armas de fogo no veículo. Eles estão se organizando para fazer um pronunciamento à imprensa, detalhando o que ocorreu durante a blitz.

Na tarde do domingo (13), o corpo de Lucas foi enterrado no Cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife. Familiares e amigos estavam em choque com a morte precoce do jovem, que havia acabado de ser promovido no emprego e havia pedido a namorada em casamento.

USO DE ARMA DE FOGO É ÚLTIMO RECURSO, DIZ MJSP



Em portaria publicada em janeiro deste ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública definiu diretrizes para o uso de armas de fogo pelas forças de segurança. E decidiu que o emprego delas será uma medida de último recurso.

O documento pontuou que não é legítima o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos profissionais de segurança pública ou a terceiros.

O mesmo vale em caso de veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos profissionais de segurança pública ou a terceiros.

