Previsão do tempo aponta possibilidade de chuva nesta sexta-feira (11)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Apac alerta que na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata, o tempo permanece estável, encoberto com pancadas de chuvas de maneira isolada

Clique aqui e escute a matéria

De acordo coma a Agência Pernambucana de Águas e Clima, nesta sexta-feira (11) o estado conta com céu parcialmente nublado e possibilidade chuvas em diversas regiões.

A Apac alerta que na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata, o tempo deve permanecer estável, encoberto com pancadas de chuvas de maneira isolada.

Já no Agreste e no Sertão do estado, a expectativa é de céu nublado, com pancadas de chuva de intensidade fraca. Além disso, em Fernando de Noronha o céu permanece sem chuvas, entretanto, nublado ao longo do dia inteiro.

Temperatura

Na madrugada desta quinta-feira (10), a temperatura mínima do estado foi registrada no Agreste, com 15°C, enquanto a máxima prevista para esta sexta-feira é de 30° C no Sertão.



Saiba como assistir aos Videocasts do JC