Várzea recebe obras contra risco de deslizamentos durante chuvas no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Foram concluídas obras de contenção de encostas na comunidade de Barreiras, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, com investimento municipal de R$ 46 mil.

Os serviços foram realizados na Rua Água Clara, numa área total de 274 m². Na altura dos números 358, 256 e 140, foi feita intervenção em alvenaria, com três cintas e tela argamassada, com investimento de R$ 21,7 mil.

Já no número 218-D, onde foram aplicados R$ 24,2 mil, a proteção da encosta foi feita com alvenaria armada e tela argamassada.

Os trabalhos ficaram sob a responsabilidade da Secretaria Executiva de Defesa Civil do Recife (Sedec). O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Victor Marques, acompanhou as entregas.

Programa Parceria

Contenção de encostas na comunidade de Barreiras, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife - Marlon Diego/ Prefeitura do Recife

As intervenções fazem parte do Programa Parceria, que funciona com a Prefeitura fornecendo projeto, material e orientação técnica, enquanto moradores entram com a mão de obra.

O programa atua tanto em áreas planas quanto em morros e inclui serviços como contenção de encostas, melhorias em acessos, drenagem, corrimãos e reformas em casas, como fossas sépticas e recuperação de paredes.

Segundo a gestão municipal, nos últimos quatro anos foram executadas 4.239 obras pelo Programa Parceria. Para 2025, estão previstas mais 1.200 intervenções, das quais 357 já estão em andamento e 351 foram concluídas.

Intervenções para impactos das chuvas

A Prefeitura do Recife também informou que está destinando cerca de R$ 322,9 milhões em obras para reduzir problemas causados pelas chuvas.

O pacote inclui intervenções no Rio Tejipió, construção de reservatórios na Imbiribeira, contenção de encostas, urbanização de comunidades afetadas e ações para minimizar pontos de alagamento na cidade.

Saiba como acessar o JC Premium