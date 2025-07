Governo de Pernambuco prorroga prazo para envio de propostas ao edital de Cozinhas Solidárias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco prorrogou para o dia 19 de julho o prazo de envio de propostas ao edital das Cozinhas Solidárias, iniciativa que vai selecionar e financiar 100 organizações da sociedade civil que oferecem refeições gratuitas para populações em situação de vulnerabilidade em todo o Estado.

Coordenado pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), o programa destina um investimento total de R$ 12,96 milhões, com o objetivo de fortalecer iniciativas comunitárias já existentes e garantir mais segurança alimentar às regiões atendidas.

A expectativa é de que aproximadamente 2,7 milhões de refeições sejam distribuídas no período de um ano, com cada prato financiado no valor de R$ 4,80.

Iniciativa valoriza atuação territorial das entidades

Segundo o edital, os recursos serão repassados diretamente às entidades selecionadas. Entre os critérios de avaliação, serão considerados o histórico da organização, sua atuação territorial, capacidade de execução e alinhamento com os objetivos do projeto.

A chamada pública busca garantir que os projetos contemplados tenham forte inserção nas comunidades e potencial de impacto real no combate à fome.

Com a prorrogação, o governo estadual amplia a oportunidade para que mais organizações consigam participar da seleção, reforçando o compromisso com políticas públicas construídas em parceria com a sociedade civil.

As propostas devem ser enviadas exclusivamente por e-mail até as 23h59 do dia 19 de julho, com limite de 25 MB por mensagem.

Avaliação segue até agosto

Após o fim do prazo de envio, as propostas passarão por uma etapa competitiva, com avaliação técnica feita pela Comissão de Seleção. Essa fase ocorrerá entre 21 de julho e 19 de agosto, conforme o cronograma previsto no edital.

As organizações interessadas podem acessar o edital completo, com todos os critérios e orientações, no site da SAS.