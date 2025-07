Grupo JCPM recebe homenagem do Comando Militar do Nordeste pelos 90 anos de fundação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A cerimônia foi realizada no Quartel-General Forte Guararapes e contou com a presença do presidente do grupo, o empresário João Carlos Paes Mendonça

Clique aqui e escute a matéria

O grupo JCPM foi homenageado, nesta terça-feira (8), pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE), em comemoração aos 90 anos de fundação. A condecoração se estende, em particular, ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), pelo apoio na divulgação das ações do CMNE, em especial ao projeto da construção da Escola de Sargentos do Exército no município de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A cerimônia foi realizada no Quartel-General Forte Guararapes, na BR-232, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, e contou com a presença do presidente do grupo, o empresário João Carlos Paes Mendonça, que foi recebido pelo General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, Comandante Militar do Nordeste.

"Hoje temos a oportunidade de prestar uma justa e muito merecida homenagem ao grupo JCPM pelos 90 anos de valiosas contribuições ao desenvolvimento nacional, particularmente aqui na Região Nordeste. Não poderíamos deixar de prestar o nosso reconhecimento a todo o apoio continuado que o grupo tem dado ao cumprimento da missão do Exército Brasileiro. Essa integração do Exército Brasileiro com todos os setores da sociedade é algo fundamental para defesa nacional, que não se trata de um tema próprio dos militares ou das Forças Armadas. Defesa Nacional, conforme está descrito na política nacional de defesa, é um tema que deve envolver todo o conjunto da sociedade e, dentre eles, o setor empresarial, que ao longo da história tem sido um setor parceiro das Forças Armadas, frisou o General Ribeiro.

O empresário João Carlos Paes Mendonça falou sobre a importância da contribuição das instituições para o desenvolvimento da sociedade. "Fico muito feliz em receber mais uma homenagem do Exército Brasileiro. A gente fica honrado com esse reconhecimento, pois procuramos ajudar divulgando as ações do CMNE, através dos nossos meios de comunicação do SJCC, para que as pessoas possam entender melhor o papel do Exército. O grupo JCPM está sempre à disposição para servir a Pernambuco, servir o Nordeste e a toda comunidade pernambucana", destacou o presidente do grupo JCPM.

Outros representantes do grupo JCPM e do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) também participaram do encontro: os acionistas do grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo e Renato Paes Mendonça Tavares de Melo; o superintendente do SJCC, Vladimir Melo; o diretor de jornalismo do SJCC, Laurindo Ferreira; a diretora de comunicação do JCPM, Carla Seixas; e a diretora de Relações Institucionais e Desenvolvimento Social do JCPM, Lúcia Pontes.

Homenagem a João Carlos Paes Mendonça no Comando Militar do Nordeste - SEVERINO SOARES/JC IMAGEM

Escola de Sargentos do Exército

Para o Comandante Militar do Nordeste, o setor empresarial tem sempre se colocado à disposição para dialogar na busca de melhores soluções para a superação dos desafios voltados à defesa nacional, ao desenvolvimento nacional e na melhoria contínua do bem-estar da sociedade brasileira. Um exemplo que tem se discutido bastante atualmente é sobre a construção da Escola de Sargentos do Exército em Pernambuco e os investimentos que serão realizados no estado.

"O grupo JCPM que tem sido um parceiro nesse propósito permanente de dialogar. Sobre a Escola de Sargentos do Exército estamos na fase de planejamento, fazendo estudos ambientais complementares e análises das questões de infraestrutura, água, esgoto, entre outros. Também estamos trabalhando em cima da elaboração dos projetos arquitetônicos da escola, já que pretendemos que ela seja uma referência e busque integrar essa arquitetura com o meio-ambiente. Que valorize a sustentabilidade ambiental e que procure aproveitar os recursos naturais existentes. Estamos seguindo o planejamento acreditando que o cronograma será mantido para que, em 2027, a gente possa dar início à construção da Escola de Sargentos do Exército", disse o General Ribeiro.

O presidente do grupo JCPM ressaltou a essencial atuação do Exército Brasileiro em prol da comunidade. "Eu tenho o conhecimento do papel do Exército Brasileiro, mas hoje eu vi a abrangência desse papel, principalmente na nossa 7ª Região. Trabalho bonito, profundo e que acompanho de perto. Fiquei muito mais empolgado de observar como é um trabalho bem feito, estruturado e disciplinado", elogiou João Carlos Paes Mendonça.