Giro Metropolitano recebe Romerinho Jatobá para debater habitação, mobilidade e Lei de Uso do Solo

Conversa abordou as prioridades legislativas e o investimento em moradias, especialmente no centro da cidade; assista a entrevista na íntegra

O videocast Giro Metropolitano, da Rádio Jornal, recebeu o presidente da Câmara de Vereadores do Recife, Romerinho Jatobá (PSB), para discutir os desafios e avanços da capital pernambucana.

A conversa abordou as prioridades legislativas, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que definirá o futuro das construções por uma década, e o investimento em moradias, especialmente no centro da cidade.

Jatobá também discutiu a dinâmica da oposição na Câmara, a complexidade da mobilidade urbana, incluindo o transporte por aplicativos e a necessidade de melhorias no metrô, e o atendimento de saúde a moradores de municípios vizinhos, um desafio contínuo para a capital.

Giro Metropolitano recebe Romerinho Jatobá - Artur Borba / JC Imagem

Durante entrevista, Jatobá comentou sobre a atuação do legislativo municipal em temas como habitação, desenvolvimento urbano e o relacionamento interno entre os parlamentares.

Segundo ele, a Casa tem mantido um ritmo forte de produção legislativa e cumprido seu papel de espaço para o debate democrático.

“Como uma capital, o Recife ainda tem muitos problemas a serem resolvidos e questões que precisamos superar no dia a dia. A Câmara tem feito esse papel, tem promovido um debate profundo sobre a cidade", iniciou.

"A cada ano, temos batido recordes de produção legislativa. São vereadores indicando requerimentos à prefeitura, apresentando projetos de lei, votando também os projetos que chegam do executivo”, disse.

Relacionamento entre parlamentares



Ao ser questionado sobre o ambiente político dentro da Câmara, Romerinho ressaltou que o clima é de diálogo, mesmo diante da presença de uma oposição mais ativa.

“É um relacionamento muito tranquilo. No mandato passado do prefeito João Campos também existia oposição. Talvez essa atual seja mais barulhenta, tenha uma comunicação melhor, seja mais ativa nas redes sociais — e por isso as pessoas notam mais", afirmou.

"Meu papel enquanto presidente é mediar esses conflitos, dar vez e voz a cada um dos parlamentares, e garantir que todos possam exercer de fato seus mandatos. E temos feito isso. A Câmara é o local do debate, a casa do povo do Recife. Estamos ali para ouvir opiniões contrárias e divergentes", argumentou.

Habitação e planejamento urbano



Romerinho também falou sobre o déficit habitacional do Recife e o papel da Câmara na discussão de políticas públicas para ampliar o acesso à moradia na capital.

“A gente sabe que existe um grande déficit habitacional na cidade. Passamos por um período em que o principal programa de governo voltado para habitação, o Minha Casa, Minha Vida, ficou estagnado no país. Agora ele voltou, e o prefeito conseguiu inscrever 16 novos projetos. Isso significa cerca de 2.000 novas habitações para o Recife", relatou.

"É um número expressivo, que nos agrada. A Câmara se faz presente na aprovação e discussão dessas leis, debatendo junto ao executivo e à população", concluiu.

O vereador destacou ainda a chegada de uma proposta importante à Casa: a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que traz novas diretrizes para a organização urbana da cidade.

“Existe uma lei que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que chegou à Câmara no fim do primeiro semestre. Vamos nos debruçar sobre ela, porque é uma norma muito importante, que define as regras para a ocupação do solo da cidade. Isso impacta todas as construções", disse.

"Um ponto central nessa discussão é o centro do Recife. A prefeitura incluiu uma proposta que incentiva as construtoras a investirem em retrofit de empreendimentos no Recentro, oferecendo em troca bônus construtivos em outras áreas da cidade. De forma clara: o retrofit no centro é caro — muitas vezes mais caro que construir do zero", finalizou.

