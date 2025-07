Suspensão de viagens no TI Camaragibe afeta mais de 20 linhas neste sábado (5)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Grande Recife Consórcio de Transporte anunciou a suspensão de todas as viagens no Terminal Integrado (TI) Camaragibe a partir das 14h deste sábado (5).

A medida será adotada por conta de um serviço de desmonte de rochas com explosivos no Ramal da Arena, o que causará bloqueios no tráfego da região.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Grande Recife, as viagens que estiverem em curso no momento da interrupção serão encerradas no limite do bloqueio, e os ônibus retornarão aos seus bairros de origem.

A operação será retomada assim que os bloqueios forem liberados.

Linhas afetadas pela suspensão



A suspensão temporária impacta diretamente mais de 20 linhas, incluindo:

418 – Tiúma / Camaragibe (VPP)

2402 – Parque Capibaribe / Caxangá

2419 – Matriz da Luz / TI Camaragibe

2420 – Muribara / TI Camaragibe

2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista) – BRT

2455 – Viana / TI Camaragibe

2463 – Araçoiaba / TI Camaragibe

2466 – Vera Cruz / TI Camaragibe

2467 – Chá de Cruz / TI Camaragibe

2473 – Lot João Paulo II / TI Camaragibe

2475 – Timbi / TI Camaragibe

2476 – Santa Mônica / TI Camaragibe

2477 – Santa Terezinha / TI Camaragibe

2478 – Santana / TI Camaragibe

2483 – Lot São João e São Paulo / TI Camaragibe

2486 – Penedo / TI Camaragibe

2487 – Várzea Fria / TI Camaragibe

2490 – TI Camaragibe / TI Macaxeira

2491 – São Lourenço / TI Camaragibe

2492 – Parque Capibaribe / TI Camaragibe

2493 – Tiúma / TI Camaragibe

2502 – Circular Santa Mônica / Maranguape (Via Beira Rio)

2503 – Circular Quadra 30 (Via Celeiro)

As demais linhas que circulam pelo terminal também serão afetadas. Os veículos permanecerão nos pontos de retorno ou nos TIs Getúlio Vargas, CDU ou Caxangá, aguardando a liberação do tráfego.

Possibilidade de retorno antecipado



Caso haja bloqueios na Rodovia PE-005 (Avenida Belmino Correia), as linhas envolvidas poderão retornar ao terminal antes do previsto ou aguardar em pontos específicos até a normalização da operação.

A população pode acompanhar atualizações sobre o status dos serviços nos canais oficiais do Grande Recife Consórcio de Transporte.

