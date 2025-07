Relação de 200 anos entre Pernambuco e França é celebrada em Paris com passistas, bonecos gigantes e filme de Kleber Mendonça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Iniciativas ocorrem na abertura da Paris Plage, evento de verão nas margens do Rio Sena, enquanto o longa-metragem será exibido no cinema do Louvre

No ano que marca o bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e França, o estado de Pernambuco promove, neste sábado (5) e domingo (6), intervenções artísticas e culturais em Paris.

As iniciativas ocorrem na abertura da Paris Plage, evento de verão que transforma as margens do Rio Sena em praias, e no Grand Bal BrasilBrésil, no Grand Palais.

O final de semana também marca a exibição do filme "O Agente Secreto", do pernambucano Kléber Mendonça Filho, no Cinema Paradiso Louvre, no pátio do Museu do Louvre. O evento contará com a presença da secretária de Cultura, Cacau de Paula.

Manifestações pernambucanas na França

No Paris Plage, o Estado marcará presença com passistas e distribuição de sombrinhas típicas do ritmo, que é patrimônio imaterial da humanidade - uma iniciativa em conjunto com a EMPETUR.

Passista e bonecos de gigantes confeccionados pelo artesão e mestre bonequeiro André Luiz Vasconcelos especialmente para a ocasião também marcam presença no Grand Bal BrasilBrésil, no Grand Palais.

Os bonecos representam figuras típicas de manifestações culturais de diferentes regiões do Estado: Papangu, de Bezerros, no Agreste; La Ursa, do litoral; e Careta, de Triunfo, no Sertão. Ambos os eventos ocorrem no sábado (5).

No domingo (6), a agenda segue com ações no Paris Plage, que contará com diversas atividades em homenagem ao Brasil, incluindo gastronomia, esportes e artes visuais.

Agenda "Pernambuco celebra França"

A presença do Estado nos eventos faz parte da agenda 'Pernambuco celebra França', iniciada em maio deste ano e que conta com uma ampla programação de intercâmbio artístico, cultural e científico.

O cronograma de ações conta com diversas atividades já realizadas, como festival gastronômico, a iluminação da fachada do prédio da Caixa Cultural Recife e a ida de artistas pernambucanos à França, além da participação no Festival de Cannes, prestigiando o lançamento internacional do filme "O Agente Secreto".

No total, as iniciativas também já incluíram a participação de artesãos pernambucanos na Bienal Révélations; e recentemente ganharam reforço com o intercâmbio do Festival de Teatro do Agreste – FETEAG, que receberá espetáculos franceses, e com a Caravana da Cultura Pernambucana na Europa, que levará mestres da cultura popular para o país europeu.

O "Pernambuco celebra França" tem parceria do Consulado Geral da França no Recife e de outros interlocutores locais como a Abrasel, Caixa Cultural, UFPE e UFRPE.



