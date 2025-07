Recife registra 21° C nesta quinta-feira, menor temperatura de 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na madrugada desta quinta-feira (3), Recife atingiu a menor temperatura do ano, até o momento, registrando 21,1° C, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).

A temperatura mais baixa da Capital Pernambucana nos últimos quatro anos aconteceu em junho de 2024, quando os termômetros atingiram 20,2° C.

A previsão é de que as temperaturas aumentem levemente, entretanto, a sensação térmica de temperaturas mais baixas deve permanecer, principalmente nas madrugadas, devido à nebulosidade.

Desde maio, Pernambuco enfrenta um clima bastante nebuloso, trazendo temperaturas mínimas próximas dos 20° C na Região Metropolitana do Recife.

Os ventos provenientes do sul, provocados pelo sistema de alta pressão do Atlântico Sul, devem trazer o clima mais frio para o Recife até meados de agosto.

Previsão do tempo

De acordo com dados da APAC, a Região Metropolitana do Recife, a Mata Norte e a Mata Sul permanecem nubladas nesta sexta-feira (4).

Além disso, também é possível que ocorram pancadas de chuva de forma isolada na madrugada e nas primeiras horas da manhã, com intensidade fraca.

Já para o Agreste de Pernambuco, a previsão é de chuva rápida e isolada na madrugada e nas primeiras horas da manhã, com intensidade fraca também.

O Sertão e Fernando de Noronha permanecem sem possibilidade de chuvas.

Temperatura

A menor temperatura registrada em Pernambuco foi de 15° C, nesta madrugada no Agreste, enquanto a mais alta foi no Sertão, com 34° C.

