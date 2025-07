Circuito Fenearte 2025 antecipa a feira com ações no Grande Recife e no interior; confira a programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Roteiro começa neste fim de semana com imersões na Zona da Mata e no Recife; Até o fim do mês, Caruaru, Olinda e Jaboatão também serão contemplados

Pelo terceiro ano, a Fenearte amplia a experiência do público com o Circuito Fenearte, que neste ano acontece deste sábado (5) a 27 de julho, com atividades nos municípios do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, além de Tracunhaém (Zona da Mata Norte), na Usina de Arte (Zona da Mata Sul) e em Caruaru (Agreste).

A estreia será neste sábado (05/07), com a Imersão Tracunhaém, um roteiro por ateliês da Capital do Artesanato em Cerâmica. Serão disponibilizadas 80 vagas, mediante inscrições abertas até o meio-dia desta quarta (02/07), por formulário online.

Neste domingo (06), um grupo de pessoas poderá fazer a Imersão Santo Amaro, que propõe um roteiro de design, artes visuais e economia criativa, com visitas ao ateliê do designer de mobiliário Ramsés Marçal e depois à exposição "Brasil", em cartaz no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), com a presença do artista Renato Valle, que fará a mediação.

De lá, o roteiro segue para a Feira Mercado Capitão. Esta imersão será feita a pé, mas, para participar do grupo, é preciso fazer inscrição via formulário online até o meio-dia desta quarta-feira (02/07).

Lançado em 2023, o Circuito Fenearte é uma programação construída em diálogo com a Fenearte. Suas ações acontecem em espaços fora da feira, como centros de cultura e de economia criativa, museus e galerias, ateliês e restaurantes.

Até o dia 27 de julho serão realizadas imersões em Caruaru, na Usina de Arte (Água Preta), em Olinda e nos bairros de Santo Antônio, Boa Vista, Boa Viagem, Poço da Panela e Várzea, no Recife.

Haverá, ainda, visita a uma casa de farinha em Jaboatão dos Guararapes. Sempre às segundas-feiras serão divulgadas as imersões do fim de semana seguinte, bem como serão abertas as inscrições.

Com o tema "Feira das Feiras", a Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato chega à 25ª edição de 9 a 20 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. O evento fará a sua comemoração evocando as feiras livres de todo o Estado.

Confira a programação do Circuito Fenearte neste final de semana:

IMERSÃO EM TRACUNHAÉM

Dia: 05/07 (sábado)

Período: Manhã e tarde

Para 80 pessoas

7h40 - Concentração na Praça do Arsenal da Marinha

8h - Saída para Tracunhaém

10h - Visita guiada a ateliês de Tracunhaém

12h às 14h - Almoço em Tracunhaém

14:30 às 15:30 - Apresentações culturais

16h30 - Retorno para o Recife

IMERSÃO EM SANTO AMARO

Dia: 06/07 (domingo)

Período: Manhã

Para 20 pessoas

8h45 - Ponto de encontro no Cinema São Luiz

9h - Visita ao ateliê de Ramsés Marçal

10h - Visita guiada à exposição "Brasil", no Mamam, com o artista Renato Valle

11h - Chegada à Feira Mercado Capitão



