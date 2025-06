25ª Fenearte abre 1,6 mil vagas em oficinas gratuitas para ensinar práticas artesanais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Atividades vão de xilogravura a arte com lixo eletrônico e serão realizadas de 9 a 20 de julho, no mezanino do Centro de Convenções, em Olinda

Quem for visitar a 25ª edição da Fenearte, entre os dias 9 e 20 de julho, poderá mais do que admirar o artesanato. O público também terá a chance de colocar a mão na massa e aprender técnicas tradicionais em 13 oficinas gratuitas. As atividades serão realizadas no mezanino do Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, com um total de 1.600 vagas distribuídas ao longo da feira.

As oficinas ensinam práticas como xilogravura, confecção de produtos em couro, moldagem em barro, criação de mamulengos, cordel, gravura com material reciclado, entre outras. Há também opções mais contemporâneas, como a produção artística com resíduos eletrônicos.

As aulas terão duração de três horas, com turmas formadas por ordem de chegada. Durante a semana, os horários são das 14h30 às 17h30 e das 18h às 21h. Aos sábados e domingos, as oficinas ocorrem das 13h às 16h e das 17h às 20h. Cada turma recebe até 10 participantes.

Ao longo dos dias da Fenearte serão realizadas 13 oficinas, com vagas para 1,6 mil pessoas - Fenearte/Divulgação

A programação é dividida em dois blocos. De 9 a 14 de julho, serão oferecidas oficinas de xilogravura, mamulengo, instrumentos musicais com material reciclado, barro, argila e cordel. Já de 15 a 20 de julho, entram em cena as técnicas com couro, vivências de olaria, gravura popular com recicláveis e arte com lixo eletrônico.

A única oficina com turmas contínuas durante toda a feira será a de técnicas com linhas Pingouin, sempre nos horários das 14h30 às 17h30 e das 18h às 21h.

Confira a programação completa:

Horários:

Segunda a sexta-feira, das 14h30 às 17h30 e das 18h às 21h

Sábados e domingos, das 13h às 16h e das 17h às 20h



Oficinas



De 09 a 14 de julho :



• Descobrindo a Arte da Xilogravura - com Mestre Edilson

• A Arte do Cordel em Xilogravura – com Jennifer Lima

• Oficina de Instrumento Musical Artesanal Reciclado “Marimbau”- com Ed Sá

• Entre Barro e Bocejos – com Ivanildo de Tracunhaém

• Modelando o Bumba Meu Boi – com Sussula Andrade

• Xibana: A Cobra Encantada do Mamulengo – com Neide Lopes

De 15 a 20 de julho:



• Rimas e métricas para Cordéis – com Poeta Altair Leal

• OMaia Ensina: Mãos que Moldam o Couro – com Robson Rodrigues

• Do Cais ao Sertão: Oficina de Gravura Popular com Materiais Recicláveis – com Tatiane Renata

• Vivenciando a Arte da Olaria – com Ateliê Micaella Alcantara

• MangueTech, Do Resíduo Eletrônico à Arte Popular – Com Artec (Arte com Resíduos Eletrônicos)

• Bonecos de Mamulengo Salvaguardando a Tradição – com Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória

De 09 a 20 de julho:



• Técnicas com Linhas Pingouin

SERVIÇO:

25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato



Quando: 09 a 20 de julho de 2025



Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)



Horários:



Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h



Sábado e domingo — 10h às 22h Ingressos:



Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)



À venda pelos sites www.fenearte.pe.gov.br, www.adepe.pe.gov.br e www.evenyx.com/25a-fenearte, além de pontos de venda nos shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Plaza (loja Crabolando); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga). Além das unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e também em João Pessoa) e da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru).