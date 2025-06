'Sulanca na passarela': Fenearte destaca estilistas pernambucanos e reverencia feiras populares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Moda Fenearte traz inspiração da Feira da Sulanca em 10 desfiles que vão acontecer nos dias 12 e 19 de julho, no Mezanino do Centro de Convenções

A moda autoral pernambucana marca presença mais uma vez na Fenearte — com ainda mais força. Na edição comemorativa dos 25 anos da maior feira de artesanato da América Latina, o espaço Moda Fenearte se consolida como vitrine para estilistas do interior e do Grande Recife, que trazem coleções inspiradas na Feira da Sulanca. Com o tema “A Feira das Feiras”, a Fenearte 2025 presta homenagem às feiras livres que antecederam o evento e foram os primeiros espaços de comercialização do artesanato no Estado.

Um das mais simbílicas do Estado, a Feira da Sulanca nasceu em Santa Cruz do Capibaribe (Agreste), no final dos anos 1960, produzindo peças a partir de retalhos de helanca rejeitados por São Paulo. Dela brotou um dos maiores polos de confecção do Brasil, antes estigmatizado por colocar no mercado produtos de baixo valor e hoje celebrado como potência criativa e produtiva. É da Sulanca que se recriou ao longo da história que vem a inspiração da programação de moda deste ano.

DEZ DESFILES

Nos dias 12 e 19 de julho, o Mezanino do Centro de Convenções de Pernambuco será palco de dez desfiles, com coleções que cruzam tradição e contemporaneidade. Um dos destaques é o estilista Jorge Feitosa, sulanqueiro de raiz, convidado especial desta edição. Natural de Santa Cruz do Capibaribe, ele trará para a passarela peças já exibidas na prestigiada Casa de Criadores, em São Paulo, numa ponte afetiva e estética entre o Agreste e o circuito fashion nacional.

No dia 19, Jorge se une ao conterrâneo Rodolfo para falar sobre o Manifesto Sulanca, movimento que reconhece a força dos trabalhadores do sistema moda/têxtil da região. A conversa será mediada por Nestor Mádenes, que assina a curadoria do Moda Fenearte.

Também do Agreste, a gigante Rota do Mar apresentará coleção autoral, ao lado de Marcelo Taulbert, criador da marca Buco, com propostas masculinas e agênero. De Arcoverde, o projeto Feitas de Retalhos leva para o evento um recorte potente de costura e resistência. Outro nome confirmado é Thiago Amaral, com a coleção “PB//RED – Preto no Branco com Vermelho – O Básico com Amor”, pautada pelo upcycling, reaproveitando materiais com criatividade.

CONEXÃO MODA E ARTESANATO

Já o desfile Fenearte Inspira promete surpreender o público ao ultrapassar os limites da passarela e se encontrar com a alma da feira: a Alameda dos Mestres. É lá, entre os guardiões da arte feita à mão, numa espécie de passarela da nossa cultura viva, que a moda se conecta ao melhor do artesanato pernambucano. A apresentação mistura peças garimpadas na feira com o acervo pessoal do editor de moda Nestor Mádenes, em um desfile carregado de memória, afeto e identidade.

Comemorando 30 anos, a marca Período Fértil, de Olinda, homenageia a artista Iza do Amparo em sua nova coleção. E a MAPE — Moda Autoral de Pernambuco — trará criações inspiradas na feira da Sulanca. A MAPE é uma ação do Governo do Estado que, assim como a Fenearte, é executada pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

A moda popular também chega das ruas, com o Recife Fashion Rua (@recifefashionrua) ocupando espaço de fala na programação. A dupla Indômita e Trícia vai discutir a potência do conteúdo digital nas periferias.

DESAFIO MAPE

Nos bastidores, a cenografia da passarela também será feita com mãos pernambucanas: alunos de moda participarão de oficinas de costura e tingimento no Mercado Eufrásio Barbosa, sob orientação de Adriana Spinelly e Adélia Collier, conectando aprendizado e prática em tempo real.

A programação se completa com o Desafio MAPE, que estimula jovens estudantes a criarem suas próprias coleções. Os 15 finalistas concorrem a prêmios em dinheiro, fortalecendo uma nova geração de criadores autorais em Pernambuco. Com essa costura entre passado, presente e futuro, a Fenearte reforça seu papel de motor da economia criativa, transformando tradição em movimento.

FENEARTE 25 ANOS

Realizada pelo Governo do Estado por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a 25ª Fenearte acontece entre os dias 9 e 20 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. Os ingressos já estão à venda pelos sites da Fenearte (www.fenearte.pe.gov.br), e Adepe www.adepe.pe.gov.br e www.evenyx.com/25a-fenearte e em pontos físicos.



O tema "A Feira das Feiras" ao mesmo tempo em que valoriza a própria história da Fenearte, evoca as feiras livres de todo o Estado. Este ano a feira recebeu investimento de R$ 15 milhões e espera superar R$ 108 milhões em negócios. Nos 12 dias do evento o Cecon vai abrigar mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores, distribuídos em 700 estandes, sendo 300 só de Pernambuco. A expectativa é receber um público de 320 mil pessoas.

Confira a programação:

DIA 12 DE JULHO



16H | MAPE – MODA AUTORAL DE PERNAMBUCO

Com moodboard inspiracional, o desfile coletivo vai apresentar referências e interpretações da Sulanca.

Com moodboard inspiracional, o desfile coletivo vai apresentar referências e interpretações da Sulanca. 17H | COISAS DE THI

O upcycling é o ponto alto da coleção "PB//RED – Preto no Branco com Vermelho – O Básico com Amor", de Thiago Amaral, uma revelação da moda.

O upcycling é o ponto alto da coleção “PB//RED – Preto no Branco com Vermelho – O Básico com Amor”, de Thiago Amaral, uma revelação da moda. 18H | PERÍODO FÉRTIL

A marca vai desfilar coleção inspirada na artista Iza do Amparo, com estamparia e modelagens especiais, numa nostalgia dos anos 70.

A marca vai desfilar coleção inspirada na artista Iza do Amparo, com estamparia e modelagens especiais, numa nostalgia dos anos 70. 19H | ROTA DO MAR

A maior indústria do Polo de Confecções do Agreste vai apresentar coleção autoral inspirada em Dona Adalva, matriarca da família Xavier, iniciando as comemorações dos 30 anos da marca, que representa Santa Cruz do Capibaribe, a Terra da Sulanca.

A maior indústria do Polo de Confecções do Agreste vai apresentar coleção autoral inspirada em Dona Adalva, matriarca da família Xavier, iniciando as comemorações dos 30 anos da marca, que representa Santa Cruz do Capibaribe, a Terra da Sulanca. 20H | FENEARTE INSPIRA

Com curadoria do editor de moda Nestor Mádenes, o desfile mais aguardado vai mostrar peças achadas na feira, num show afetivo que trará o espírito das feiras populares e suas memórias e vivências.

DIA 19 DE JULHO

16H | CONCURSO DESAFIO MAPE

Em sua segunda edição, 15 estudantes de moda e design, das faculdades Senac Recife e Caruaru, UFPE Recife e Caruaru e UNIFBV Wyden, mostram as suas criações e concorrem a prêmios.

Em sua segunda edição, 15 estudantes de moda e design, das faculdades Senac Recife e Caruaru, UFPE Recife e Caruaru e UNIFBV Wyden, mostram as suas criações e concorrem a prêmios. 17H | FEITAS DE RETALHOS

Projeto de costura e moda de Arcoverde vai apresentar sua nova coleção vestida por um elenco da região.

Projeto de costura e moda de Arcoverde vai apresentar sua nova coleção vestida por um elenco da região. 18h | BUCO

A marca do estilista Marcelo Taulbert, de Santa Cruz do Capibaribe, vai desfilar coleção masculina e agênero influenciada pela cultura pernambucana.

A marca do estilista Marcelo Taulbert, de Santa Cruz do Capibaribe, vai desfilar coleção masculina e agênero influenciada pela cultura pernambucana. 19H | SECRETARIA DA MULHER DE PERNAMBUCO

O desfile apresentará trabalhos, entre vestuário, acessórios e calçados, de mulheres artesãs de todo o Estado.

O desfile apresentará trabalhos, entre vestuário, acessórios e calçados, de mulheres artesãs de todo o Estado. 20H | JORGE FEITOSA

O estilista e sulanqueiro vai encerrar a programação com “Da Terra da Sulanca”, uma reunião de suas criações.



SERVIÇO:

25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato