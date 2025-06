Recife encerra nesta segunda (30) o censo de condutores de veículos de tração animal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ação faz parte do programa gradual de retirada que proibirá veículos de tração animal no Recife a partir de 31 de janeiro de 2026

Condutores de veículos de tração animal que residem no Recife têm até esta segunda-feira (30) para participar do censo promovido pela Prefeitura.

A ação integra o Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, que prevê a proibição definitiva da circulação desses veículos na cidade a partir de 31 de janeiro de 2026.

A iniciativa é conduzida pelo Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais e pela Secretaria de Planejamento do Recife. O objetivo é identificar os condutores para garantir apoio durante a transição, além de viabilizar o acesso aos benefícios previstos para aqueles que atenderem aos critérios estabelecidos.

Nesta reta final, os atendimentos presenciais estão sendo realizados nos bairros de Beberibe, Cabanga, Caxangá, Ibura, Jardim São Paulo, Santana e Porto da Madeira. O horário de funcionamento é das 8h às 12h.

Fim dos carroceiros no Recife?



Protesto de carroceiros no Recife - Gabriel Ferreira/JC

Durante o cadastramento, é necessário comparecer ao ponto de atendimento com o animal e a carroça, se houver, além de apresentar documento de identificação e comprovante de residência com CEP do Recife. O animal recebe um microchip com número de identificação e a carroça, um adesivo impermeável de controle.

A partir de agosto, será iniciada a etapa de verificação das informações declaradas. Os condutores que tiverem seus dados validados poderão ser contemplados com indenização pela entrega voluntária do animal e do veículo, além de terem acesso a políticas de apoio à reinserção produtiva.

Entre os mecanismos previstos estão qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo via CredPop Recife, encaminhamento a vagas de trabalho por meio do GO Recife, oportunidades na equipe de limpeza urbana da Emlurb e a concessão de veículo alternativo.

Protestos e bloqueios marcaram reação à lei

A aplicação do programa ocorre após semanas de tensão envolvendo carroceiros da capital. No dia 16 de junho, condutores de VTAs realizaram protestos e bloquearam vias importantes da Região Metropolitana, como a BR-101, a Avenida Caxangá e a Avenida Agamenon Magalhães. O movimento foi motivado pela intensificação das ações previstas na Lei Municipal nº 17.918/2013, que proíbe gradualmente a circulação de veículos de tração animal.

Durante os atos, representantes da categoria alegaram que a norma estaria penalizando indiscriminadamente todos os trabalhadores, sem considerar as condições de cuidado com os animais.

Audiência pública evidenciou divergências

Romero Albuquerque criticou audiência pública proposta por Rodrigo Coutinho sobre carroceiros do Recife - Reprodução/Alepe e Câmara Municipal do Recife

Na mesma data, a Câmara do Recife sediou uma audiência pública para discutir a legislação. O encontro reuniu carroceiros, representantes da causa animal, parlamentares e técnicos do município. A condução da audiência ficou a cargo do vereador Rodrigo Coutinho (Republicanos), que defendeu a importância do diálogo para regulamentar a transição de forma justa.

O debate, no entanto, foi marcado por divergências políticas. O deputado estadual Romero Albuquerque (União Brasil) criticou a realização da audiência e classificou os protestos como vandalismo. Já o vereador Rodrigo Coutinho reafirmou a necessidade de ouvir os trabalhadores e defender alternativas que contemplem também o bem-estar dos animais.

Ao fim da audiência, foi anunciado que um relatório com sugestões será elaborado e encaminhado à Prefeitura para subsidiar ajustes na aplicação da lei.

