O município de Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife, vem recebendo intervenções do Programa Cidade Saneada e deve sair do índice zero de cobertura em esgotamento sanitário e alcançar 90% da população atendida até o final de 2025. As obras são realizadas pela Compesa e a BRK, com um investimento de mais de R$ 45 milhões na implantação do sistema. Serão beneficiados os bairros Loteamento Bom Jesus, Quinze e Centro com acesso à coleta e ao tratamento adequado de esgoto.

Atualmente, cerca de 120 trabalhadores atuam em oito frentes de serviço na cidade. Já foram implantados cerca de 20 quilômetros de redes coletoras e estão em construção três estações elevatórias de esgoto, além da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que terá capacidade para tratar 28 litros por segundo, o equivalente a uma piscina olímpica por dia.

Obras de esgotamento sanitário avançam em Araçoiaba para beneficiar 90% da população - Compesa / divulgação

“Nosso objetivo é garantir que toda a Região Metropolitana do Recife tenha acesso ao saneamento, incluindo Araçoiaba. Essa é mais uma etapa do Programa Cidade Saneada, que avança para promover a qualidade de vida dos pernambucanos”, afirmou o presidente da Compesa, Alex Campos.

A ETE contará com tecnologia de ponta e processo por lodos ativados, assegurando a eficiência do tratamento e a devolução do efluente dentro dos padrões ambientais exigidos. Estão previstas cerca de 1.776 ligações domiciliares no novo sistema. “Estamos muito felizes em fazer parte dessa transformação histórica na área do saneamento em Araçoiaba”, destacou Sérgio Trentini, diretor de Contrato da BRK.

Atualmente, as equipes estão atuando com frentes de serviço para implantação de redes na PE-027 e na obra de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada às margens da PE-041. Para dúvidas ou mais informações, a população pode entrar em contato com o Plantão Social, pelo telefone ou WhatsApp: (81) 98455-1393, de segunda a sexta, das 7h às 17h.