São João 2025: Veja como evitar acidentes com fogos de artifícios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com as festas juninas batendo na porta, o número de acidentes com fogos de artifício aumentam nessa época do ano. Só em 2024, durante o São João, o Hospital da Restauração (HR) - referência no tratamento de queimados em Pernambuco - registrou 24 atendimentos a pessoas que se queimaram com fogos de artifício e/ou fogueira.

De acordo com um levantamento realizado pelo HR, dos 24 pacientes que deram entrada no HR, 15 precisaram ficar internados – dos quais 8 são adultos e 7 crianças. Outras nove pessoas (4 crianças e 5 adultos) receberam atendimento e, foram encaminhadas para o ambulatório do hospital.

Com o intuito de prevenir e alertar a população, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco não recomenda o uso de fogos de artifício, mas, caso for utilizar, que seja com responsabilidade.

Na hora de comprar, fique atento (a)

Nada de fogos clandestinos;

Procure estabelecimentos licenciados;

Leia o rótulo. As informações são importantes.

Recomendações na hora do uso

Não segure os fogos com as mãos - use a base;

Utilize apenas em lugar aberto, longe de fiação elétrica;

Nunca aponte para pessoas ou animais.

Além disso, a corporação alerta para: caso os fogos falhem, a orientação é não tentar de novo. Fogo de artifício sem estampido - barulho - são a melhor escolha, isso causa menos impacto para animais e pessoas sensíveis.

Atenção

Crianças não combinam com explosivo. A orientação do Corpo de Bombeiros é não deixar elas manusearem os fogos de artifício. Em caso de emergência, ligue 193.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />