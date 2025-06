São João: vai chover na véspera da comemoração?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apac estima que o volume de chuvas será diferente entre as regiões de Pernambuco; tendência de precipitação pode mudar com a aproximação da data

A tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) estima que, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve chover de 30 a 50 mm na segunda-feira (23), véspera de São João.

Nas matas Sul e Norte o cenário deve ser o mesmo, com chuvas moderadas ao longo do dia.

Interior

A estimativa é que, distanciando-se da capital, as comemorações de São João serão acompanhadas de um tempo mais estiado. No agreste, a precipitação deve ser de fraca a moderada, atingindo um máximo de até 30 mm. Já no sertão, as chuvas serão fracas.



O que é a tendência de precipitação?

A Apac realiza uma projeção de como será o tempo nos próximos 5 dias. A cada dia, a projeção muda, conforme novas observações são realizadas. Isso significa que, conforme a véspera de São João for se aproximando, teremos informações mais certeiras acerca das chuvas.



