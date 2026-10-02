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"O melhor que podemos esperar do futuro, com alguma expectativa de que se realize, é que os sonhos sobrevivam"...........................

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Domingo próximo teremos eleições. Max Weber, talvez o mais proeminente pensador alemão do século XX, define política (Escritos poéticos) como a "Arte de evitar que o convívio humano se transforme em um inferno". Não será fácil, no Brasil de hoje, considerando a radicalização extrema que invade até amigos íntimos e familiares.

Em livro festejado, La folle du logis, Jean Louis Missika compara os programas eleitorais, na televisão francesa, a um "Muppet Show ao vivo". Aqui não é muito diferente. Temos sempre a sensação de estarmos assistindo comerciais de Novo Omo ou Biotônico Fontoura, vendendo-se candidatos como se fossem um produto qualquer, de segunda categoria.

Cada vez menos a intenção, e mais a forma; menos a ideia, e mais o close; menos a decência, e mais a ilusão; menos a coerência de uma vida limpa, e mais o branco dos dentes ou os jeitos de rir. Até nome os candidatos estão perdendo, agora se vota em números, numa desideologização que acaba construindo uma democracia de aparências.

Complicado, em um cenário assim, é que destinatários das campanhas políticas invariavelmente são os excluídos econômicos. Nas telas não aparecem mocinhas bem-vestidas, nem edifícios na praia de Boa Viagem, que os depoimentos são sempre de gente carente e quase sem esperança, homens e mulheres simples que habitam os mocambos que sitiam o Recife. A estes se promete o que sabem nunca terão saúde minimamente decente, escola, emprego, segurança.

Acontece que a ocorrência simultânea de exclusão econômica e inclusão política limitada tem repercussões institucionais graves; dado que a sociedade não é capaz de corresponder às expectativas econômicas das massas, geradas por essa inclusão política efêmera. Produzindo-se um quadro de frustração que rapidamente degrada a legitimidade do poder político, em todos os níveis.

É evidente que falar na televisão, e no rádio, é importante para a democracia; passando, esse Horário de Propaganda Eleitora (dita) Gratuita, a ser um dos poucos momentos em que os candidatos podem apresentar suas ideias. O problema neste caso é que, para funcionar bem, é preciso tenham o que quase nenhum deles tem, que é ideias. E que o eleitor seja verdadeiramente cidadão, capaz de separar o mito que embala a mensagem da realidade perversa por trás dela.

Algumas ideias, circulando nos países democráticos, estão à espera de serem copiadas no Brasil. Por exemplo, na Dinamarca, todos os inscritos nos cadastros sociais não podem votar. Simples assim.

Para uma ideia do que representam, no Brasil, o "Bolsa Família" tem 18.7 milhões inscritos, cerca de 49 milhões de dependentes. "BPC (Benefício de Prestação Continuada)", 6.4 milhões. "Gás do Povo", 15 milhões. "Pé de Meia", 3,89 milhões. "Fies" (3,3), "Prouni" (3.7), um total de 7 milhões. E por aí vai, em programas similares.

Tudo buscando evitar que a opressão da fome leve multidões a pagar, com o voto, essa dependência. O que lembra Gonzaga e Zé Dantas (Vozes da seca), "Mas dotô uma esmola/ A um homem qui é são/ Ou lhe mata de vergonha/ Ou vicia o cidadão".

Lembro, ainda, poema (A implosão da mentira) em que o amigo Affonso Romano de Sant'Anna retrata essas campanhas eleitorais (trechos): "Mentiram-me. Mentiram-me ontem/ e hoje mentem novamente./ Mentem de corpo e alma, completamente./ E mentem de maneira tão pungente/ que acho que mentem sinceramente./ E de tanto mentir tão brava/mente/ Constroem um país de mentira/ diária/mente./ Página branca onde escrevo./ Único espaço de verdade que me resta./ Onde transcrevo o arroubo, a esperança, e onde tarde/ ou cedo deposito meu espanto e medo".

Para findar com mínimos de esperança, lembro Richard Rorty (Filosofia e esperança social), "O melhor que podemos esperar do futuro, com alguma expectativa de que se realize, é que os sonhos sobrevivam". Pelo menos isso, amigo (e)leitor, vamos rezar para que os sonhos permaneçam no ar.

José Paulo Cavalcanti Filho, advogado



