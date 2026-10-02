Brasil x Colômbia Sub-20 ao vivo: onde assistir e horário pela semifinal do Sul-Americano de Futsal

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Líder do Grupo B e invicta, Seleção Brasileira encara os colombianos em jogo único por uma vaga na decisão continental

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Brasil e Colômbia se enfrentam neste sábado (3), pela semifinal do CONMEBOL Sul-Americano de Futsal Sub-20, disputado em Barquisimeto, na Venezuela. O horário da partida ainda será definido.

A Seleção Brasileira avançou para o mata-mata na liderança do Grupo B, com oito pontos e sem derrotas. A Colômbia terminou na segunda colocação do Grupo A, com nove pontos.

A semifinal será disputada em jogo único. Quem vencer garante vaga na decisão do Sul-Americano, marcada para domingo (4), também ainda sem horário definido.

Como chega o Brasil

O Brasil encerrou a primeira fase invicto e na liderança do Grupo B. A Seleção somou oito pontos em quatro partidas e terminou à frente de Chile, Equador, Argentina e Peru.

Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Rafael Cafu empatou por 2 a 2 com a Argentina. Vini Dias e Caetano marcaram os gols brasileiros no clássico.

O empate confirmou a primeira colocação da chave. O Chile terminou em segundo, com seis pontos, mesma pontuação do Equador. A Argentina, com cinco, ficou apenas na quarta posição.

Como chega a Colômbia

A Colômbia avançou para a semifinal depois de terminar na segunda colocação do Grupo A, com nove pontos em quatro partidas.

Os colombianos começaram a competição com três vitórias consecutivas e chegaram à última rodada na liderança. Porém, a equipe perdeu por 3 a 0 para a Venezuela e acabou ultrapassada pelos donos da casa.

A Venezuela encerrou a primeira fase na liderança, com dez pontos, enquanto a Colômbia ficou logo atrás, com nove. O Uruguai terminou em terceiro, com sete pontos.

Brasil x Colômbia vale vaga na final

A partir das semifinais, não há margem para recuperação. Brasil x Colômbia será disputado em jogo único, e o vencedor garante presença na decisão do Sul-Americano Sub-20.

A final está marcada para domingo (4), em Barquisimeto. O horário da decisão ainda será definido.

Maior campeão da história do Sul-Americano de Futsal Sub-20, o Brasil busca o nono título da competição. A Seleção chegou à Venezuela com oito conquistas continentais.

Onde assistir Brasil x Colômbia Sub-20 ao vivo

A semifinal entre Brasil e Colômbia pelo Sul-Americano de Futsal Sub-20 terá transmissão ao vivo do SporTV.

O confronto será disputado neste sábado (3), em Barquisimeto, na Venezuela. O horário da partida ainda será definido.

Classificação final do Grupo A

1º Venezuela: 10 pontos em 4 jogos

10 pontos em 4 jogos 2º Colômbia: 9 pontos em 4 jogos

9 pontos em 4 jogos 3º Uruguai: 7 pontos em 4 jogos

7 pontos em 4 jogos 4º Paraguai: 3 pontos em 4 jogos

3 pontos em 4 jogos 5º Bolívia: 0 ponto em 4 jogos

Classificação final do Grupo B

1º Brasil: 8 pontos em 4 jogos

8 pontos em 4 jogos 2º Chile: 6 pontos em 4 jogos

6 pontos em 4 jogos 3º Equador: 6 pontos em 4 jogos

6 pontos em 4 jogos 4º Argentina: 5 pontos em 4 jogos

5 pontos em 4 jogos 5º Peru: 1 ponto em 4 jogos

Convocados do Brasil

Goleiros

Bernardo – Corinthians (SP)

Bertoldo – Blumenau (SC)

Fixos

Braian – JEC/Krona (SC)

Caetano – Jaraguá (SC)

Alas

Erick – São José (SP)

Luquinhas – Tubarão (SC)

Marcelinho – Umbro Liga São Caetano (SP)

Murillo – Vasco (RJ)

Odara – Corinthians (SP)

Sani – Jaraguá (SC)

Vini Dias – Corinthians (SP)

Pivôs

Claudinho – Vasco (RJ)

De Nez – JEC/Krona (SC)

Marcello – Atlântico (RS)

Ficha da partida

Jogo: Brasil x Colômbia

Brasil x Colômbia Competição: CONMEBOL Sul-Americano de Futsal Sub-20

CONMEBOL Sul-Americano de Futsal Sub-20 Fase: Semifinal

Semifinal Data: 3 de outubro de 2026 (sábado)

3 de outubro de 2026 (sábado) Horário: a definir

a definir Local: Barquisimeto, Venezuela

Barquisimeto, Venezuela Transmissão: SporTV

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