Brasil x Colômbia Sub-20 ao vivo: onde assistir e horário pela semifinal do Sul-Americano de Futsal
Líder do Grupo B e invicta, Seleção Brasileira encara os colombianos em jogo único por uma vaga na decisão continental
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Brasil e Colômbia se enfrentam neste sábado (3), pela semifinal do CONMEBOL Sul-Americano de Futsal Sub-20, disputado em Barquisimeto, na Venezuela. O horário da partida ainda será definido.
A Seleção Brasileira avançou para o mata-mata na liderança do Grupo B, com oito pontos e sem derrotas. A Colômbia terminou na segunda colocação do Grupo A, com nove pontos.
A semifinal será disputada em jogo único. Quem vencer garante vaga na decisão do Sul-Americano, marcada para domingo (4), também ainda sem horário definido.
Como chega o Brasil
O Brasil encerrou a primeira fase invicto e na liderança do Grupo B. A Seleção somou oito pontos em quatro partidas e terminou à frente de Chile, Equador, Argentina e Peru.
Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Rafael Cafu empatou por 2 a 2 com a Argentina. Vini Dias e Caetano marcaram os gols brasileiros no clássico.
O empate confirmou a primeira colocação da chave. O Chile terminou em segundo, com seis pontos, mesma pontuação do Equador. A Argentina, com cinco, ficou apenas na quarta posição.
Como chega a Colômbia
A Colômbia avançou para a semifinal depois de terminar na segunda colocação do Grupo A, com nove pontos em quatro partidas.
Os colombianos começaram a competição com três vitórias consecutivas e chegaram à última rodada na liderança. Porém, a equipe perdeu por 3 a 0 para a Venezuela e acabou ultrapassada pelos donos da casa.
A Venezuela encerrou a primeira fase na liderança, com dez pontos, enquanto a Colômbia ficou logo atrás, com nove. O Uruguai terminou em terceiro, com sete pontos.
Brasil x Colômbia vale vaga na final
A partir das semifinais, não há margem para recuperação. Brasil x Colômbia será disputado em jogo único, e o vencedor garante presença na decisão do Sul-Americano Sub-20.
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A final está marcada para domingo (4), em Barquisimeto. O horário da decisão ainda será definido.
Maior campeão da história do Sul-Americano de Futsal Sub-20, o Brasil busca o nono título da competição. A Seleção chegou à Venezuela com oito conquistas continentais.
Onde assistir Brasil x Colômbia Sub-20 ao vivo
A semifinal entre Brasil e Colômbia pelo Sul-Americano de Futsal Sub-20 terá transmissão ao vivo do SporTV.
O confronto será disputado neste sábado (3), em Barquisimeto, na Venezuela. O horário da partida ainda será definido.
Classificação final do Grupo A
- 1º Venezuela: 10 pontos em 4 jogos
- 2º Colômbia: 9 pontos em 4 jogos
- 3º Uruguai: 7 pontos em 4 jogos
- 4º Paraguai: 3 pontos em 4 jogos
- 5º Bolívia: 0 ponto em 4 jogos
Classificação final do Grupo B
- 1º Brasil: 8 pontos em 4 jogos
- 2º Chile: 6 pontos em 4 jogos
- 3º Equador: 6 pontos em 4 jogos
- 4º Argentina: 5 pontos em 4 jogos
- 5º Peru: 1 ponto em 4 jogos
Convocados do Brasil
Goleiros
- Bernardo – Corinthians (SP)
- Bertoldo – Blumenau (SC)
Fixos
- Braian – JEC/Krona (SC)
- Caetano – Jaraguá (SC)
Alas
- Erick – São José (SP)
- Luquinhas – Tubarão (SC)
- Marcelinho – Umbro Liga São Caetano (SP)
- Murillo – Vasco (RJ)
- Odara – Corinthians (SP)
- Sani – Jaraguá (SC)
- Vini Dias – Corinthians (SP)
Pivôs
- Claudinho – Vasco (RJ)
- De Nez – JEC/Krona (SC)
- Marcello – Atlântico (RS)
Ficha da partida
- Jogo: Brasil x Colômbia
- Competição: CONMEBOL Sul-Americano de Futsal Sub-20
- Fase: Semifinal
- Data: 3 de outubro de 2026 (sábado)
- Horário: a definir
- Local: Barquisimeto, Venezuela
- Transmissão: SporTV
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