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Brasil x Colômbia Sub-20 ao vivo: onde assistir e horário pela semifinal do Sul-Americano de Futsal

Líder do Grupo B e invicta, Seleção Brasileira encara os colombianos em jogo único por uma vaga na decisão continental

Por Lucas Valle Publicado em 02/10/2026 às 8:05
Seleção Brasileira de Futsal Sub-20
Seleção Brasileira de Futsal Sub-20 - Divulgação/brasil_futsal

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Brasil e Colômbia se enfrentam neste sábado (3), pela semifinal do CONMEBOL Sul-Americano de Futsal Sub-20, disputado em Barquisimeto, na Venezuela. O horário da partida ainda será definido.

A Seleção Brasileira avançou para o mata-mata na liderança do Grupo B, com oito pontos e sem derrotas. A Colômbia terminou na segunda colocação do Grupo A, com nove pontos.

A semifinal será disputada em jogo único. Quem vencer garante vaga na decisão do Sul-Americano, marcada para domingo (4), também ainda sem horário definido.

Como chega o Brasil

O Brasil encerrou a primeira fase invicto e na liderança do Grupo B. A Seleção somou oito pontos em quatro partidas e terminou à frente de Chile, Equador, Argentina e Peru.

Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Rafael Cafu empatou por 2 a 2 com a Argentina. Vini Dias e Caetano marcaram os gols brasileiros no clássico.

O empate confirmou a primeira colocação da chave. O Chile terminou em segundo, com seis pontos, mesma pontuação do Equador. A Argentina, com cinco, ficou apenas na quarta posição.

Como chega a Colômbia

A Colômbia avançou para a semifinal depois de terminar na segunda colocação do Grupo A, com nove pontos em quatro partidas.

Os colombianos começaram a competição com três vitórias consecutivas e chegaram à última rodada na liderança. Porém, a equipe perdeu por 3 a 0 para a Venezuela e acabou ultrapassada pelos donos da casa.

A Venezuela encerrou a primeira fase na liderança, com dez pontos, enquanto a Colômbia ficou logo atrás, com nove. O Uruguai terminou em terceiro, com sete pontos.

Brasil x Colômbia vale vaga na final

A partir das semifinais, não há margem para recuperação. Brasil x Colômbia será disputado em jogo único, e o vencedor garante presença na decisão do Sul-Americano Sub-20.

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A final está marcada para domingo (4), em Barquisimeto. O horário da decisão ainda será definido.

Maior campeão da história do Sul-Americano de Futsal Sub-20, o Brasil busca o nono título da competição. A Seleção chegou à Venezuela com oito conquistas continentais.

 

 

Onde assistir Brasil x Colômbia Sub-20 ao vivo

A semifinal entre Brasil e Colômbia pelo Sul-Americano de Futsal Sub-20 terá transmissão ao vivo do SporTV.

O confronto será disputado neste sábado (3), em Barquisimeto, na Venezuela. O horário da partida ainda será definido. 

Classificação final do Grupo A

  • 1º Venezuela: 10 pontos em 4 jogos
  • 2º Colômbia: 9 pontos em 4 jogos
  • 3º Uruguai: 7 pontos em 4 jogos
  • 4º Paraguai: 3 pontos em 4 jogos
  • 5º Bolívia: 0 ponto em 4 jogos

Classificação final do Grupo B

  • 1º Brasil: 8 pontos em 4 jogos
  • 2º Chile: 6 pontos em 4 jogos
  • 3º Equador: 6 pontos em 4 jogos
  • 4º Argentina: 5 pontos em 4 jogos
  • 5º Peru: 1 ponto em 4 jogos

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Convocados do Brasil

Goleiros

  • Bernardo – Corinthians (SP)
  • Bertoldo – Blumenau (SC)

Fixos

  • Braian – JEC/Krona (SC)
  • Caetano – Jaraguá (SC)

Alas

  • Erick – São José (SP)
  • Luquinhas – Tubarão (SC)
  • Marcelinho – Umbro Liga São Caetano (SP)
  • Murillo – Vasco (RJ)
  • Odara – Corinthians (SP)
  • Sani – Jaraguá (SC)
  • Vini Dias – Corinthians (SP)

Pivôs

  • Claudinho – Vasco (RJ)
  • De Nez – JEC/Krona (SC)
  • Marcello – Atlântico (RS)

Ficha da partida

  • Jogo: Brasil x Colômbia
  • Competição: CONMEBOL Sul-Americano de Futsal Sub-20
  • Fase: Semifinal
  • Data: 3 de outubro de 2026 (sábado)
  • Horário: a definir
  • Local: Barquisimeto, Venezuela
  • Transmissão: SporTV

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.