Curando sistemas doentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Sociedades saudáveis não surgem por acaso. São construídas diariamente por cidadãos conscientes de suas escolhas.....................

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As crises que marcam o século XXI — mudanças climáticas, desigualdade social, degradação ambiental, violência, fragilidade democrática e perda de confiança nas instituições — não são problemas isolados. São sintomas de sistemas econômicos, sociais e políticos que adoeceram. Inspirada em Fritjof Capra e Hazel Henderson e difundida por Oscar Motomura, essa reflexão convida-nos a superar o tratamento das consequências e enfrentar suas causas estruturais.

O primeiro passo para a cura é substituir a lógica da concentração pela valorização das comunidades locais. Cidades e bairros mais autossuficientes, capazes de produzir parte dos alimentos, energia e serviços essenciais, tornam-se mais resilientes, fortalecem o pertencimento e reduzem desperdícios. Cooperativas, economia circular e produção descentralizada apontam para novo paradigma.

A segunda transformação exige reconhecer que o ser humano não está acima da natureza: é parte dela. Durante décadas exploramos recursos como inesgotáveis. Recuperar ecossistemas, preservar a água, adotar agricultura regenerativa e energias renováveis são condições para a prosperidade. Mais que agenda ambiental, representam oportunidade econômica e civilizatória.

Também precisamos reinventar a economia. Desenvolvimento não pode ser medido apenas pelo Produto Interno Bruto. Sistemas saudáveis reduzem desigualdades, estimulam empreendedores comprometidos com o bem comum, fortalecem pequenas empresas e tornam instituições financeiras agentes do desenvolvimento. A riqueza deve servir às pessoas, e não o contrário.

Isso requer justiça social. Não é aceitável que países ricos convivam com milhões de cidadãos privados de oportunidades básicas. Prosperidade verdadeira é a que alcança toda a sociedade, reduz desigualdades e amplia o desenvolvimento humano.

É igualmente necessário ampliar a presença das mulheres na liderança. Organizações e governos tornam-se mais inteligentes, humanos e inovadores quando diferentes perspectivas participam das decisões estratégicas.

A cultura da paz constitui outro desafio. Violências urbana, doméstica, institucional e internacional revelam sistemas desequilibrados. Uma sociedade pacífica começa na educação das crianças e se fortalece pelo diálogo, cooperação e respeito às diferenças.

Na saúde pública, o foco deve avançar do tratamento para a prevenção. Precisamos criar ambientes que favoreçam alimentação saudável, atividade física, saúde mental, saneamento e educação preventiva. O sucesso de um sistema de saúde mede-se também pela capacidade de manter as pessoas saudáveis.

As democracias precisam evoluir. Modelos que não favorecem a escolha de líderes preparados, éticos e comprometidos com o bem comum devem ser aperfeiçoados. Democracias participativas, transparentes e responsáveis fortalecem a confiança social e as decisões públicas.

Nenhuma dessas transformações, porém, será duradoura sem o resgate da ética. Ela é o alicerce invisível dos sistemas. Sem integridade, prosperam corrupção, oportunismo e desconfiança. Com ética, florescem instituições sólidas, economias eficientes, organizações respeitadas e sociedades justas.

A cura dos sistemas não depende apenas dos governos. Começa em cada cidadão, família, escola, empresa e comunidade. Ao agir com responsabilidade, preservar a natureza, fortalecer a cooperação e colocar o bem comum acima dos interesses imediatos, ajudamos a restaurar o sistema maior do qual fazemos parte.

Sociedades saudáveis não surgem por acaso. São construídas diariamente por cidadãos conscientes de que transformar o mundo começa pela transformação das próprias escolhas. O Brasil apresenta sintomas claros de um sistema doente e precisa enfrentar suas causas, não apenas administrar suas consequências. Nas próximas eleições, é essencial que candidatos aos Poderes Executivo e Legislativo incorporem essas transformações em propostas concretas, viáveis e mensuráveis — e assumam o compromisso de implementá-las caso recebam a confiança dos eleitores.

Eduardo Carvalho , conselheiro, Harvard University/IPERID Fellow



