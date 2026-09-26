Curando sistemas doentes
Sociedades saudáveis não surgem por acaso. São construídas diariamente por cidadãos conscientes de suas escolhas.....................
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As crises que marcam o século XXI — mudanças climáticas, desigualdade social, degradação ambiental, violência, fragilidade democrática e perda de confiança nas instituições — não são problemas isolados. São sintomas de sistemas econômicos, sociais e políticos que adoeceram. Inspirada em Fritjof Capra e Hazel Henderson e difundida por Oscar Motomura, essa reflexão convida-nos a superar o tratamento das consequências e enfrentar suas causas estruturais.
O primeiro passo para a cura é substituir a lógica da concentração pela valorização das comunidades locais. Cidades e bairros mais autossuficientes, capazes de produzir parte dos alimentos, energia e serviços essenciais, tornam-se mais resilientes, fortalecem o pertencimento e reduzem desperdícios. Cooperativas, economia circular e produção descentralizada apontam para novo paradigma.
A segunda transformação exige reconhecer que o ser humano não está acima da natureza: é parte dela. Durante décadas exploramos recursos como inesgotáveis. Recuperar ecossistemas, preservar a água, adotar agricultura regenerativa e energias renováveis são condições para a prosperidade. Mais que agenda ambiental, representam oportunidade econômica e civilizatória.
Também precisamos reinventar a economia. Desenvolvimento não pode ser medido apenas pelo Produto Interno Bruto. Sistemas saudáveis reduzem desigualdades, estimulam empreendedores comprometidos com o bem comum, fortalecem pequenas empresas e tornam instituições financeiras agentes do desenvolvimento. A riqueza deve servir às pessoas, e não o contrário.
Isso requer justiça social. Não é aceitável que países ricos convivam com milhões de cidadãos privados de oportunidades básicas. Prosperidade verdadeira é a que alcança toda a sociedade, reduz desigualdades e amplia o desenvolvimento humano.
É igualmente necessário ampliar a presença das mulheres na liderança. Organizações e governos tornam-se mais inteligentes, humanos e inovadores quando diferentes perspectivas participam das decisões estratégicas.
A cultura da paz constitui outro desafio. Violências urbana, doméstica, institucional e internacional revelam sistemas desequilibrados. Uma sociedade pacífica começa na educação das crianças e se fortalece pelo diálogo, cooperação e respeito às diferenças.
Na saúde pública, o foco deve avançar do tratamento para a prevenção. Precisamos criar ambientes que favoreçam alimentação saudável, atividade física, saúde mental, saneamento e educação preventiva. O sucesso de um sistema de saúde mede-se também pela capacidade de manter as pessoas saudáveis.
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As democracias precisam evoluir. Modelos que não favorecem a escolha de líderes preparados, éticos e comprometidos com o bem comum devem ser aperfeiçoados. Democracias participativas, transparentes e responsáveis fortalecem a confiança social e as decisões públicas.
Nenhuma dessas transformações, porém, será duradoura sem o resgate da ética. Ela é o alicerce invisível dos sistemas. Sem integridade, prosperam corrupção, oportunismo e desconfiança. Com ética, florescem instituições sólidas, economias eficientes, organizações respeitadas e sociedades justas.
A cura dos sistemas não depende apenas dos governos. Começa em cada cidadão, família, escola, empresa e comunidade. Ao agir com responsabilidade, preservar a natureza, fortalecer a cooperação e colocar o bem comum acima dos interesses imediatos, ajudamos a restaurar o sistema maior do qual fazemos parte.
Sociedades saudáveis não surgem por acaso. São construídas diariamente por cidadãos conscientes de que transformar o mundo começa pela transformação das próprias escolhas. O Brasil apresenta sintomas claros de um sistema doente e precisa enfrentar suas causas, não apenas administrar suas consequências. Nas próximas eleições, é essencial que candidatos aos Poderes Executivo e Legislativo incorporem essas transformações em propostas concretas, viáveis e mensuráveis — e assumam o compromisso de implementá-las caso recebam a confiança dos eleitores.
Eduardo Carvalho , conselheiro, Harvard University/IPERID Fellow